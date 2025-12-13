"Яндекс" приобрел права на экранизацию "Граф Аверин. Колдун Российской империи"

Действия цикла разворачиваются в альтернативном Петербурге 1980-х годов

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Продюсерский центр "Яндекса" объявил о приобретении у издательства "Эксмо" авторских прав на экранизацию популярной серии книг в жанре магического детектива Виктора Дашкевича "Колдун Российской империи". Об этом сообщили в пресс-службе онлайн-платформы "Кинопоиск".

"Это событие - закономерный результат феноменального успеха, который серия демонстрирует с момента выхода. "Граф Аверин" - это не просто книги, это настоящий культурный феномен. Серия стала абсолютным бестселлером и уже два года уверенно держится в топе продаж. История Виктора Дашкевича - яркий пример того, как талантливый автор из самиздата может достичь высоких результатов. <…> Сейчас суммарные продажи с учетом электронных и аудиокниг составляют 675 194 экземпляра. В цикле вышло уже более шести книг. Не сомневаюсь, что франшизу ждет большое будущее", - отметил генеральный директор издательства "Эксмо" Евгений Капьев.

Действия цикла разворачиваются в альтернативном Петербурге 1980-х. В городе вместе с обычными людьми проживают колдуны и загадочные дивы. Главным героем повествования выступает сыщик Гермес Аверин и существо, способное превращаться то в подростка, то в кота - див Кузя.

Как отметила руководитель глобального контента и франшиз "Плюс студии" Елена Бродская, Дашкевич стал одним из самых читаемых современных писателей в России, а его серия книг несколько лет подряд входят в топы сервиса "Яндекс книги". "Придуманные автором герои и мир обладают невероятной привлекательностью - с ними не хочется расставаться, есть желание узнать прошлое каждого персонажа, глубже погрузиться в историю альтернативной Российской империи и приблизить выход новых книг. Мы рады, что издательство "Эксмо" поддержало нашу идею о развитии мира Графа Аверина в большую франшизу, в которой появятся проекты в разных форматах и жанрах, лицензионные товары, игры и многое другое", - заключила она.

Книги "Граф Аверин. Колдун Российской империи" выходят с 2023 года. А уже в 2024 году сам автор стал лауреатом премии "Эксмо. Дебют" в категории "Художественная литература".

В пресс-службе уточнили, что спрос на произведения Дашкевича стабильно рос и в 2025 году. Так, продажи его произведений за первые одиннадцать месяцев возросли на 97% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Кроме того, первая книга цикла и обе части "Тайны мертвого ректора" Дашкевича пополнили топ-30 произведений в "Яндекс книгах" за 2025 год.