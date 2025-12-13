Театр балета Эйфмана выступил в Египте впервые за 16 лет

Спектаклями 12 и 13 декабря труппа завершает свои шестинедельные гастроли по странам Азии и Африки

КАИР, 13 декабря. /Корр. ТАСС Анастасия Оляндэр/. Показ балетной постановки "Эффект Пигмалиона" Академического театра Бориса Эйфмана состоялся в Новой столице Египта. Это первые гастроли труппы на египетской сцене за последние 16 лет, рассказал ТАСС заместитель директора театра по гастролям и внешним связям Герман Гуреев.

"Мы не впервые в Египте, но в последний раз наши артисты выступали в Каире 16 лет назад, еще в старом здании Каирской оперы в центре города", - рассказал он, добавив, что спектаклями 12 и 13 декабря труппа завершает свои шестинедельные гастроли по странам Азии и Африки. До прибытия в Египет артисты уже побывали в Китае, Вьетнаме и Индии, где показали постановки "Анна Каренина" и "Преступление и наказание".

Гуреев отметил, что, несмотря на то, что Новая столица арабской республики, где прошел премьерный показ спектакля, расположена на расстоянии от Каира, очень многие зрители приобрели билеты и пришли на постановку. Заместитель директора театра выразил надежду на то, что показ спектакля "Эффект Пигмалиона" в Египте "станет отправной точкой культурного взаимообмена" между Москвой и Каиром.

Не классический балет, а шоу

Трагикомедийная постановка "Эффект Пигмалиона" представляет собой не классическую постановку, а красочное шоу, считает исполнительница главной роли и солистка театра Бориса Эйфмана, заслуженная артистка РФ Любовь Андреева. "Мы переживали перед показом, как египетская публика воспримет спектакль, поскольку он является несколько неоднозначным: это не классический танец, на который обычно идут зрители, а, скорее, шоу, яркое и красочное", - поделилась она в разговоре с ТАСС. Однако, по оценке Андреевой, зал тепло встретил артистов и живо реагировал на постановку. "Я в принципе очень люблю Египет и не в первый раз тут выступаю. В Новой столице танцевать несколько непривычно, особенно в таком огромном здании, но, мне кажется, нам удалось передать аудитории все основные идеи нашего спектакля", - подчеркнула артистка.

Балерина также рассказала, что "Эффект Пигмалиона" в Египте стал премьерным для исполнителя главной роли Владимира Афоничкина. Ранее он танцевал в этой постановке партию Ангела, однако на сцену в Новой столице впервые вышел в качестве главного героя спектакля - танцора Лиона.

"Эхо Пирамид" и "Эффект Пигмалиона"

Гастроли труппы Бориса Эйфмана в Египте проходят в рамках музыкального фестиваля "Эхо пирамид" и под патронажем министерства иностранных дел, министерства культуры и министерства туризма и по делам древностей арабской республики. Спонсорами тура стали российские "Северсталь" и "Росатом".

Спектакль "Эффект Пигмалиона", созданный в 2019 году на музыку Иоганна Штрауса-сына, - это балетная интерпретация архетипического сюжета о скульпторе, который влюбился в созданную им статую прекрасной девушки. Роль неистового творца в драматургической конструкции спектакля отведена преуспевающему исполнителю бальных танцев, который решает изваять из нескладной представительницы городских низов виртуозную артистку.