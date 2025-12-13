В Никарагуа завершился фестиваль российского документального кино

Всего показали девять фильмов документального канала RT, отметили организаторы

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Международный фестиваль документального кино "RT.Док: Время наших героев" завершился в Никарагуа, сообщили ТАСС организаторы.

Церемония закрытия прошла в День дружбы между Россией и Никарагуа в Национальной синематеке Никарагуа. "Это были четыре дня в кругу единомышленников, которые любят Россию, разделяют наши стремления и идеалы и чтят наших героев", - отметили организаторы мероприятия и добавили, что на церемонии зал стоя пел "пока мы едины - мы непобедимы".

"Мы приглашаем фестиваль "RT.Док: Время наших героев" приехать к нам в следующем году", - сказал на церемонии координатор Совета Никарагуа по взаимодействию со СМИ и гражданским обществом Даниэль Эдмундо Ортега Мурильо.

По данным организаторов, на фестивале "RT.Док: Время наших героев" в Никарагуа было показано девять фильмов документального канала RT, самый большой отклик вызвали ленты о героях СВО.

"В Никарагуа состоялись два премьерных показа. Фестиваль открыла лента "Сценки из семейной жизни, или Как быть счастливым" Натальи Кадыровой - о многодетных семьях России. Закрыл фестиваль фильм "Куда приводят мечты" Екатерины Кожакиной - о балетной школе в бразильском городе Жоинвиль. Это единственная школа Большого театра за рубежом, - рассказали организаторы. - В рамках деловой программы фестиваля состоялась дискуссия "Единство народов и стран", в которой приняли участие режиссеры Никарагуа. Команда RT.Док и RT en Español провела мастер-классы для журналистов и документалистов".

Международный фестиваль "RT.Док: Время наших героев" объединяет на своих площадках документалистов, военкоров, артистов, поэтов, музыкантов и лидеров общественного мнения. Программа фестиваля связана общей идеей: "Это время героев. Это наше время". ТАСС - генеральный информационный партнер.