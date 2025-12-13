Театр Пушкина выпустил премьеру обновленной версии "Аленького цветочка"

Режиссером спектакля выступил худрук театра заслуженный артист РФ Евгений Писарев

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Премьера обновленной версии постановки "Аленький цветочек" по одноименной сказке Сергея Аксакова состоялась на Основной сцене Московского драматического театра имени А.С. Пушкина. Режиссер спектакля - худрук театра заслуженный артист РФ Евгений Писарев, передает корреспондент ТАСС.

"Аленький цветочек" находился в репертуаре Театра Пушкина с года его основания, более 70 лет: впервые постановку представили публике в 1950 году - режиссером выступил заслуженный артист РФ Леонид Лукьянов, объединивший на сцене именитых актеров. В 1960-х, например, в спектакле был занят заслуженный артист РСФСР Владимир Высоцкий: он исполнял роль Лешего. Несколько десятилетий спустя "Аленький цветочек", неизменно собиравший аншлаги, попал в Книгу рекордов России как самый долго идущий детский спектакль.

Евгений Писарев об "Аленьком цветочке"

В сентябре 2025 года на сборе труппы, рассказывая о выпуске обновленной постановки, Евгений Писарев отметил: несмотря на сохраняющийся зрительский интерес, с каждым годом "Аленький цветочек" все больше и больше нуждался в "капитальном ремонте". В 2024 году спектакль играть перестали - худрук начал работу над его новой версией. Премьеру обновленного "Аленького цветочка" коллектив театра приурочил к 75-летию со дня его первого показа.

"Безусловно, мы постарались привнести в спектакль новое звучание: были пошиты новые костюмы, сделаны новые декорации. Но все это - по старому лекало. Нашей главной задачей было удержаться от чрезмерного осовременивания, драматургического обновления. Мне очень хотелось освежить спектакль, сохранив при этом его винтажность, ламповость. Вопрос состоял не в том, что нового можно добавить в "Аленький цветочек", а в том, как сберечь то, что было задумано до нас. Мне кажется, эта постановка - символ нашего театра, наша традиция. А как известно, традиции - это не поклонение пеплу, а передача огня", - отметил в беседе с журналистами Писарев.

Вместе с худруком над созданием спектакля работали сценограф народный художник РФ Мария Рыбасова, художник по костюмам заслуженный художник РФ Виктория Севрюкова, художник по свету Денис Гришин и другие. За музыкальное оформление "Аленького цветочка" отвечает Марк Кондратьев, за хореографию - Никита Пирожков.

"Какие задачи ставились перед творческой командой? Например, мы обсуждали, что нужно избегать использования очень ярких красок, потому что в противном случае раритетность и винтажность, о которых я говорил, они бы, безусловно, исчезли. Было необходимо сделать новый спектакль по аналогии с машиной времени. Чтобы все зрители, и маленькие, и взрослые, оказались будто бы в волшебном сне, в прошлом: вот как ставили спектакли, вот как разговаривали с детьми 50, 60, 70 лет назад", - добавил режиссер.

В заключение заслуженный артист заметил: сегодня для младшей части аудитории создается много разнообразного контента, насыщенного компьютерными эффектами - детей окружают гаджетами, за которыми не видно настоящих историй, которые не могут научить любви, милосердию и эмпатии. "Но ведь все это так необходимо... В таком контексте наша ламповая история, "Аленький цветочек", представляется в детском репертуаре сегодняшнего дня очень оригинальным, необычным спектаклем, досугом, приносящим пользу", - подвел итог Писарев.

Роли в постановке исполняют: Александр Матросов / Андрей Сухов (Купец), Татьяна Романова / Виктория Серикова (Аленушка), Ляля Анпилогова / Валерия Ёлкина (Капа), Ляля Анпилогова / Елизавета Кононова (Фиса), Наталья Корогодова / Ирина Царенко (Няня), Иван Литвиненко / Сергей Миллер (Баба Яга), Екатерина Клочкова / Екатерина Рогачкова (Кикимора), Александр Анисимов / Алексей Воропанов (Леший) и другие.

Под занавес

В день премьеры сотрудники Театра Пушкина встречали всех юных зрителей сладкими подарками, в фойе был организован камерный концерт. Первый показ "Аленького цветочка" прошел при полном зале, в котором присутствовали и актеры театра вместе со своими детьми. Зрители проводили артистов долгими аплодисментами.

Ближайшие показы спектакля состоятся 14 декабря, 3, 7 января, а также 1 и 21 февраля. Стоимость билетов начинается от 600 рублей.

