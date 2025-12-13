Картину Валентина Серова выставили на аукцион за $1,5 млн

Речь идет о полотне 1895 года "Портрет Д. Г. фон Дервиза"

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. "Портрет Д. Г. фон Дервиза" русского живописца Валентина Серова выставлен на торги Московского аукционного дома за $1,5 млн. Как сообщили ТАСС в аукционном доме, общий эстимейт лотов составил 2,5 млрд рублей, а торги обещают установить рекорд не только отечественного, но и европейского рынка искусств.

Портрет выполнен Серовым на холсте маслом в 1895 году. На высокую стоимость лота повлияла не только музейная ценность артефакта, но и достоверный провенанс. Подлинность произведения подтверждает удостоверяющая надпись одной из знаковых фигур художественной Москвы конца XIX - начала XX века Ильи Остроухова. Сама картина происходит из семейного собрания ближайшего друга Серова - Владимира Дервиза, с которым художник поддерживал отношения с юношества вплоть до последних лет жизни.

На полотне изображен отец Владимира, Дмитрий Дервиз, который был известным политическим деятелем. Коллекционер, историк искусств и сооснователь Московского аукционного дома Сергей Подстаницкий отметил, что Дмитрий фон Дервиз получил блестящее образование в Училище правоведения и вскоре стал заметной фигурой в юстиции, последовательно поднимаясь по карьерной лестнице от помощника юрисконсульта министерства юстиции до обер-секретаря Сената.

Со временем фон Дервиз занял высшие государственные посты, он стал сенатором и получил титул действительного тайного советника, которым удостаивались лишь немногие. По словам Подстаницкого, наиболее значимый вклад заключался в его участии в проведении Судебной реформы 1864 года, которая стала одной из ключевых реформ Александра II и ввела гласный суд, независимость судей и суд присяжных.

Значимость "Портрета Д. Г. фон Дервиза" подтверждена публикацией в сборнике работ Серова, выпущенном к его юбилейной выставке в Третьяковской галерее в 2015 году. Подлинность картины также установлена экспертизой Всероссийского научно-реставрационного центра. Организаторы аукциона отмечают, что интерес коллекционеров к картине велик и ее цена может значительно превысить эстимейт. Также на аукционе 14 декабря будет представлен этюд "Ордена" Серова с начальной ставкой 6 млн рублей.

Всего в собрание торгов вошло более 200 произведений, притом около трети - шедевры "первых имен" русской классической живописи. Среди лотов картины Ивана Шишкина, Ивана Айвазовского, Исаака Левитана, Владимира Маковского, Петра Кончаловского, Константина Коровина и других мастеров мирового уровня. Многие из них обновят предыдущие рекорды авторов или станут абсолютным открытием для российского арт-рынка.