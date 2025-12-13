В "Ленкоме" состоялась премьера спектакля "Репетиция оркестра"

Постановка задумывалась как дань памяти бывшему художественному руководителю театра - народному артисту СССР Марку Захарову, ушедшему из жизни в 2019 году

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Премьера постановки "Репетиция оркестра", в основу которой лег одноименный фильм итальянского кинорежиссера XX века Федерико Феллини, прошла 13 декабря на сцене Московского государственного театра "Ленком Марка Захарова", передает корреспондент ТАСС.

Режиссер-постановщик спектакля - художественный руководитель театра заслуженный деятель искусств РФ Владимир Панков. В "Репетиции оркестра" занята вся труппа "Ленкома", участвуют в постановке и приглашенные артисты - всего 126 человек. Так, среди актеров - народные артисты РФ Александра Захарова, Александр Збруев, Татьяна Кравченко, Елена Шанина, Анна Якунина, Максим Аверин, Иван Агапов, Андрей Леонов, Дмитрий Певцов, Виктор Раков, Александр Сирин, Андрей Соколов, Сергей Степанченко, Владимир Юматов, заслуженные артисты РФ Анна Большова, Олеся Железняк, Любовь Матюшина, Ирина Серова, Владимир Еремин, Станислав Житарев, Геннадий Козлов, Игорь Миркурбанов, Игорь Фокин и многие другие.

"По сюжету фильма оркестр становится метафорой общества, в котором самовыражение человека невозможно без команды единомышленников. Продолжая эту идею, Владимир Панков называет театр - оркестром, в котором нет больших и маленьких партий, но каждый инструмент важен для создания единой музыкальной гармонии", - обозначают в пресс-службе идейную составляющую спектакля.

В постановочной команде "Репетиции оркестра" - режиссер Игорь Фокин, художник-постановщик заслуженный художник РФ Алексей Кондратьев, хореограф-постановщик Екатерина Кислова, художники по свету Анна Короткова и Евгений Виноградов, художник по костюмам Ирэна Белоусова, композиторы Артем Ким и Сергей Родюков, видеохудожники Мария Линдер и Павел Гандель. Музыкальный руководитель спектакля - Армен Погосян.

Коллектив "Ленкома" о "Репетиции оркестра"

"Нашу премьеру можно назвать по-настоящему глобальным событием. На сцене выступают более 100 актеров, много музыкантов - по своим масштабам, по своей яркости это действительно уникальная постановка. Чтобы организовать весь этот процесс успешно, нужно работать как единый творческий организм - не только за кулисами, внутри коллектива, но и на сцене", - обратил внимание в беседе журналистами директор театра Дмитрий Берестов.

Владимир Панков добавил, что специально для спектакля театром были закуплены музыкальные инструменты, к которым актеры приучались относиться бережно: поначалу было сломано несколько смычков. "Такое количество задействованных артистов требует большого внимания к пространству, - подчеркивает он. - Для нас это очень волнительно, у всех мандраж - особенно на первых прогонах. Здесь еще необходимо относиться со стопроцентным вниманием к тому, кто, как и куда передвигается, куда переставляются стулья и так далее".

Об идейной составляющей "Репетиции оркестра" рассказал Дмитрий Певцов, исполняющий роль дирижера. "Одна из мыслей, которая находит отражение в спектакле, - в том, что без любви нельзя сделать что-то хорошее, без любви не получится творить. Когда уходит любовь, когда уходит дыхание и трепет в отношении к тому, что ты делаешь, все останавливается. Ну и конечно, нужно быть честным. Вообще, любой профессионал должен быть честен. В музыке, искусстве - в особенности. Потому что это все представляется, так сказать, общественному вниманию", - отметил народный артист.

Под занавес

"Репетиция оркестра" задумывалась как дань памяти бывшему художественному руководителю "Ленкома" народному артисту СССР Марку Захарову, ушедшему из жизни в 2019 году. Сюжет спектакля должен был перекликаться с биографией мастера. Но впоследствии от прямых параллелей с жизнью режиссера создатели постановки отказались. "Да, в работе Владимира Панкова есть определенные сигналы, связывающие ее с моим отцом, гениальным режиссером Марком Захаровым. Но это не биография, нет. Это "фантазия на тему". И спектакль совершенно не похож на фильм: он авторский, непредсказуемый", - подытожила Александра Захарова.

Премьера "Репетиции оркестра" прошла с аншлагом. Ближайший показ спектакля состоится 14 декабря. Все билеты на него, как указано на сайте театра, были распроданы.