Эксперт Санькова: школа дизайна России может сформироваться в течение пяти лет

По словам директора Московского музея дизайна, большинство работ, представленных на VII Московской неделе интерьера и дизайна отсылают к традиционным мотивам и национальным промыслам

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Формирование российской школы дизайна может занять порядка пяти лет. Такое мнение высказала ТАСС директор Московского музея дизайна Александра Санькова в рамках VII Московской недели интерьера и дизайна.

"Дизайн-сообщество начало задумываться о том, какой у нас культурный код. Это стало официальной повесткой. На этом пути мы проходим определенные стадии: младенчество, подростковый возраст, взросление. Все начинают с цитирования: вышивают крестиком, используют образ матрешки. Сейчас наша дизайн-индустрия выходит в работе с локальным кодом из периода младенчества и вступает в подростковый возраст. Мне кажется, еще лет пять и мы сможем сказать, что у нас есть российская школа дизайна!", - сказала она.

Эксперт также подчеркнула, что большинство работ, представленных на VII Московской неделе интерьера и дизайна отсылают к традиционным мотивам и национальным промыслам.

Более ярко эта тенденция прослеживается в работах студентов РГУ им. А. Н. Косыгина, Британской школы дизайна, Школы дизайна НИУ ВШЭ и Строгановки, экспозиция которых представлена на выставке. "Если вы посмотрите на экспозицию студенческих работ на VII Московской недели интерьера и дизайна, там очень много матрешек", - добавила Санькова.

VII Московская неделя интерьера и дизайна проходит на ВДНХ в павильонах № 55 и 57 с 11 по 14 декабря. Тема текущей выставки - "красная нить", отражающая вклад российских дизайнеров в мировую индустрию. В ней принимают участие более 1 200 производителей из 15 стран. Посетители могут познакомиться с новыми брендами, изучить новые интерьерные решения, получить бесплатные консультации от дизайнеров, заглянуть за кулисы мебельного производства, а также участвовать в иммерсивных экскурсиях по выставке, разработанных совместно с Московским музеем дизайна. Кроме того, в рамках деловой программы выступают более 200 российских и зарубежных экспертов.