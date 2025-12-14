В Марий Эл искусственный интеллект применят при постановке балета "Снегурочка"

Ожидается, что в спектакле используют декорации, созданные нейросетью

ЙОШКАР-ОЛА, 14 декабря. /ТАСС/. Искусственный интеллект применят при постановке балета "Снегурочка" в марийском театре оперы и балета им. Сапаева, рассказали ТАСС в Министерстве культуры, печати и по делам национальностей Марий Эл.

Как ожидается, в постановке будет использована классическая музыка Петра Чайковского, этнические мотивы марийского композитора Григория Архипова и декорации, созданные нейросетью. "В этом спектакле впервые технологии генеративного искусственного интеллекта от Сбера станут полноценным соавтором, создавая визуальный мир", - пояснили в министерстве.

Здесь отметили, что в одном проекте, премьера которого состоится 19 и 20 декабря, сольются "не только жанры, но и целые коллективы": балетная труппа и симфонический оркестр марийского театра оперы и балета им. Сапаева, артисты ансамбля "Марий Эл" и оркестр народных инструментов "Марий кундем". "Хореографы Александр и Елизавета Селивановы, вплетающие в классический танец живые узоры народной пластики, помогут создать своего рода диалог двух традиций - академической и фольклорной", - заметил собеседник агентства.

Однако, несмотря на столь уникальное прочтение классики, в центре постановки останется вечная и трогательная история о дочери Мороза и Весны, которая обрела дар любви, заплатив за это собственной жизнью. "Ее преображение и ее печальная участь, растворение в весенних ручьях, обещают стать зрелищем невероятной поэтической силы", - пообещал представитель министерства. Он назвал балет "исследованием возможностей искусства будущего, корни которого крепко уходят в национальную почву".

Руководителем авторской группы проекта стал балетмейстер Константин Иванов, занимающий пост заместителя председателя правительства республики, министра культуры, печати и по делам национальностей. "Мы стремимся удивлять наших зрителей каждый год и эта "Снегурочка" - наш новый творческий рубеж", - сказал Иванов, выразив уверенность, что "такого синтеза традиционного искусства и современных технологий в Марий Эл еще не видели".