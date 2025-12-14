Умерла бывший замдиректора Русского музея Евгения Петрова

Ей было 79 лет

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 декабря. /ТАСС/. Искусствовед Евгения Петрова, бывший заместитель генерального директора Русского музея по научной работе, умерла на 80-м году жизни. Об этом сообщается в Telegram-канале Русского музея.

"После тяжелой болезни на 80-м году жизни скончалась Евгения Николаевна Петрова - выдающийся российский искусствовед, заслуженный деятель искусств Российской Федерации, кандидат искусствоведения, член-корреспондент Российской академии художеств, в прошлом заместитель генерального директора Русского музея по научной работе, ныне главный эксперт Русского музея по научно-издательской деятельности", - говорится в сообщении.

Петрова работала в Русском музее с 1966 года. Она участвовала в подготовке многих выставок, которые пользовались большой популярностью у российских и иностранных посетителей.

"В 2024-2025 годах Евгения Николаевна стала организатором и куратором первой выставки русского авангарда из собрания Русского музея в Китае, которая проводилась в рамках перекрестных годов культуры между нашими странами и вызвала огромный резонанс. Именно Евгения Николаевна по приглашению Пушкинского музея выступила куратором выставки "Марк Шагал. Радость земного притяжения", которая на днях открылась в Москве", - отметили представители музея.