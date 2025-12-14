Звание "Культурная столица 2027 года" получил Челябинск

Церемония подведения итогов прошла в Москве

© Ксения Плакунова/ ТАСС

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Челябинск стал обладателем звания "Культурная столица 2027 года" по итогам федерального конкурса среди городов России. Торжественная церемония подведения итогов прошла в Москве, передает корреспондент ТАСС.

"Я уверен, что все наши замечательные города будут и культурными, и молодежными столицами. <…> Не только Москва, столица нашей Родины, - в каждом городе все должно быть как в столице, потому что везде живут наши люди. А Челябинск достойно проведет "Культурную столицу", - сказал губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

В номинации "Народное голосование" победил город Новосибирск. Специальные дипломы в номинации "Восходящая звезда" вручили городам Архангельск и Владикавказ, в номинации "Успешный дебют" - городам Гатчина, Ижевск и Липецк, в номинации "Преемственность и целеустремленность" - Нальчику и Сыктывкару. Также были вручены дипломы городам Донецк и Луганск в специальной номинации "Успешный дебют и воля к победе".

Заместитель начальника управления президента РФ по общественным проектам Александр Журавский зачитал обращение первого заместителя руководителя Администрации президента России Сергея Кириенко. "Конкурс "Культурная столица года" проводится с 2023 года при поддержке президентского фонда культурных инициатив и является одним из значимых общенациональных проектов, который дает возможность продемонстрировать, насколько уникальна Россия и велик потенциал в наших регионах. Благодаря творческому потенциалу, труду и энтузиазму жителей городов - участников конкурса формируется новое будущее регионов. Территории становятся более привлекательными для жизни, центрами притяжения туристов, инвесторов, молодых специалистов", - процитировал Журавский Кириенко.

В финал конкурса прошли Вологда, Калуга, Новосибирск, Рязань, Сочи, Ставрополь, Ульяновск и Челябинск. Действующей культурной столицей в 2025 году является Грозный. В 2026 году статус культурной столицы получит Омск.

О конкурсе

Конкурс "Культурная столица года" начали проводить в 2023 году, ежегодно это звание будут присуждать одному из городов России. Принять участие в конкурсе могут инициативные команды, представляющие административные центры субъектов РФ и городские округа с населением не менее 200 тыс. человек.