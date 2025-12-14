Портал нотной библиотеки впервые создали для осетинской музыки

На портале можно будет обмениваться опытом, искать нужные произведения, обсуждать версии и редакции, получать комментарии и находить единомышленников

Редакция сайта ТАСС

ВЛАДИКАВКАЗ, 14 декабря. /ТАСС/. Первая нотная онлайн-библиотека создана для осетинской музыки, сообщили в республиканском отделении Российского фольклорного союза.

"В ближайшее время начнет работу открытый веб-портал arvaidan.pro - первая нотная онлайн-библиотека осетинской музыки. Мы создаем ее для того, чтобы осетинская музыка стала доступнее для музыкантов, исследователей и энтузиастов со всего мира", - говорится в сообщении.

Цель портала - собрать, сохранить и систематизировать как можно больше материалов, связанных с осетинской музыкальной культурой. Сейчас ноты и другие материалы часто хранятся в личных архивах, учебных фондах и разрозненных публикациях, из-за чего доступ к репертуару остается неудобным и ограниченным. Новый портал объединит эти материалы в одном месте и сделает их удобными для поиска, изучения и исполнения.

На портале можно будет обмениваться опытом, искать нужные произведения, обсуждать версии и редакции, получать комментарии и находить единомышленников.

Проект реализует Северо-Осетинское региональное отделение общероссийской общественной организации "Российский фольклорный союз" при поддержке Министерства культуры Северной Осетии.