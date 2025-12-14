Посол РФ: русская культура вызывает ажиотажный интерес в Индии

Денис Алипов отметил, что балет и национальные традиции широко известны и всегда пользуются большим спросом

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Культурные традиции РФ и отечественные проекты, которые российская сторона реализует в Индии, вызывают в республике ажиотажный интерес и собирают аншлаги. При этом для дальнейшего взаимодействия в культурной и гуманитарной сферах по-прежнему остается непочатый край работы, подчеркнул посол РФ в Индии Денис Алипов.

"Наш балет, наши национальные традиции, традиции изобразительного искусства здесь широко известны и всегда пользуются большим спросом, - отметил российский дипломат в эфире телеканала "Соловьев Live". - В данный момент ажиотажный интерес вызвала художественная выставка Никаса Сафронова, которая сейчас проходит в Нью-Дели, а затем переедет в Мумбаи".

Он отметил, что "даже выставка Караваджо, которая была в начале этого года и которую итальянцы привозили, не вызвала такого интереса, как вызывает сейчас выставка Никаса Сафронова". Дипломат обратил внимание на то, что индийская публика буквально выстраивается в очереди, чтобы посетить экспозицию российского художника, и такое внимание местного населения неудивительно, учитывая уровень уникальности и качества российского проекта.

Кроме того, напомнил Алипов, на днях состоялась и премьера балета Бориса Эйфмана "Анна Каренина" в Мумбаи. Она, указал российский посол, не стала исключением и также прошла при полном аншлаге. Алипов заверил, что и российская, и индийская стороны намерены и далее развивать свое сотрудничество в культуре и прочих гуманитарных сферах: у Москвы и Нью-Дели "непочатый край для взаимодействия" в этих областях.

Активно развивается и образование. "МГИМО, кстати говоря, имеет партнерские отношения с целым рядом индийских университетов, осуществляет свои академические обмены, студенческие обмены", - заметил дипломат, добавив, что "все это необходимо продолжать и наращивать".

"Ну, и язык. Россия выдвигает изучение русского языка - мы этим занимаемся в Индии, - а Индия продвигает хинди как один из национальных языков, который, наряду с английским, используется в качестве межнационального общения внутри Индии", - обратил внимание посол РФ в Нью-Дели. Именно поэтому подобное тесное взаимодействие между странами касается не только традиционной экономической сферы, но и культуры, образования, туризма, гуманитарного сектора в целом, и все эти отрасли сегодня находятся на подъеме в рамках сотрудничества России и Индии.