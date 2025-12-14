В Москве прошло открытие международного фестиваля короткометражного кино

В конкурсную программу мероприятия вошли 48 фильмов

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Церемония открытия международного кинофестиваля "Дни короткометражного кино" (Short Film Days) прошла в зале "Горький холл" на Киностудии имени М. Горького в Москве, передает корреспондент ТАСС.

"Короткий метр по праву завоевал высокие позиции на многих международных фестивалях. Он сумел пробраться туда, куда не попадают наши полнометражные фильмы. Короткометражные картины заслуживают большего внимания и интереса по сравнению с полнометражными фильмами, желаю вам удачи и побед!" - отметил народный артист РФ председатель жюри фестиваля Евгений Герасимов в видеообращении, транслировавшемся на экране со сцены.

Фестиваль "Дни короткометражного кино" (Short Film Days) пройдет с 14 по 21 декабря на Киностудии имени М. Горького и в арт-центре "Институт современного искусства". В 2025 году фестиваль побил собственный рекорд по числу поступивших работ. Жюри получило более 1 030 заявок из 29 стран мира. Из них в конкурсную программу вошли 48 фильмов, отобранные в 4 категориях - "Игровое кино", "Документальное кино", "Анимация" и "Нейросетевое кино".

Председатель совета директоров киностудии "Союзмультфильм" Юлиана Слащева отметила, что в этом году торжественное открытие фестиваля впервые проходит на новой площадке Киностудии Горького - в многофункциональном зале "Горький холл", открытие которого стало важным этапом в модернизации киностудии. "Мы рады, что это место привлекает пристальное внимание индустрии кино и медиа. Наши двери всегда открыты для тех, кто снимает, показывает и продвигает кино. Желаю успехов всем участникам фестиваля", - зачитала приветственные слова Слащевой заместитель генерального директора по маркетингу и коммуникациям Киностудии имени М. Горького Анна Харнас.

Кроме Герасимова, в состав жюри вошли режиссеры и продюсеры, среди которых Вадим Бакунев, Алексей Боков, Юлия Волкова, Кирилл Зайцев, Александр Плотников, Евгения Подобреевская, Георгий Прокопов, Карина Миа Салтыкова, Нин Сяо, Александр Шебанов. Также предусмотрено "молодежное" жюри - в его состав вошли молодые актеры Таисья Калинина, Тимофей Кочнев, Алексей Онежен, Александра Киселева, Владимир Канухин, Артем Кошман, Олег Савостюк. Фестиваль завершится 21 декабря церемонией награждения победителей в каждой из конкурсных программ.

"Дни короткометражного кино" проводятся с 2021 года и включают конкурсные показы, встречи с авторами и образовательные программы. Проект направлен на поддержку молодых режиссеров и развитие короткого метра в России. Ежегодно фестиваль формирует обновленную программу, представляя работы начинающих и уже состоявшихся кинематографистов из разных регионов страны. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.