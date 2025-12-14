В резиденции Снегурочки под Костромой стартовала новогодняя программа

В нее вошли, в частности, танцы, хороводы у елки и мастер-класс по изготовлению новогодних игрушек

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Новогодняя интерактивная программа открылась в резиденции Снегурочки на территории Государственного мемориального и природного музея-заповедника А.Н. Островского "Щелыково" в Костромской области. Об этом ТАСС сообщила директор музея-заповедника "Щелыково" Анна Родионова.

"У нас стартовала игровая программа "Встреча со Снегурочкой". Это танцы, игры, хороводы у елки с нашей Снегурочкой. Мастер-класс по изготовлению новогодних игрушек и небольшая экскурсия по территории усадьбы", - рассказала Родионова.

Интерактивная программа проходит в резиденции Снегурочки в Голубом доме на территории усадьбы знаменитого драматурга. Гости узнают историю праздника, как в разное время встречали Новый год, чем наряжали елку, услышат рассказ о жизни Снегурочки, главной героини одноименной пьесы Островского, в тереме Мороза.

Государственный мемориальный и природный музей-заповедник А.Н. Островского "Щелыково" расположен в Островском районе Костромской области. Среди объектов музея-заповедника дом-музей А.Н. Островского ("Старый дом"), являющийся центральным объектом показа, Мемориальный парк, Никольская церковь в Бережках и семейный некрополь Островских, дом Соболева, "Голубой дом", а также Литературно-театральный музей. В музее проводятся экскурсии, праздники, мастер-классы, тематические программы, кинолектории.