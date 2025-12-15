Хоценко: мероприятия культурной столицы охватят территорию всей Омской области

Статус перейдет Омску 15 декабря

ОМСК, 15 декабря. /ТАСС/. Мероприятия культурной столицы России, статус которой 15 декабря перейдет Омску, охватят не только областной центр, но и все районы Омской области. Об этом сообщил ТАСС губернатор Виталий Хоценко.

"Культурная столица хоть и в Омске, но мы решили показать весь регион и провести мероприятия на территории всего субъекта. Поэтому у нас в следующем году будут мероприятия как в Омске, так и в районах", - сказал Хоценко.

Среди основных мероприятий культурной столицы, которые пройдут в Омске, - церемония вручения театральной премии "Золотая маска", этап Гран-при России по фигурному катанию, международные соревнования по художественной гимнастике им. двукратной олимпийской чемпионки Евгении Канаевой Evgeniya Cup, фестиваль "Музыкальное сердце театра". "У нас также будут выступать лучшие мэтры, дирижеры нашей страны - это Спиваков, Мацуев, Гергиев, Бутман и многие другие", - рассказал губернатор.

По его словам, также планируется в Омске расширить проект "Пешеходный Любинский", в рамках которого на улице в историческом центре города ограничивается движение автотранспорта для организации культурных мероприятий. "Также мы проведем огромный фестиваль "Лето вокруг света" в нашем парке аттракционов на Зеленом острове", - уточнил Хоценко.

Губернатор напомнил, что в 2025 году Омск был выбран молодежной столицей. Проведенные мероприятия привлекли в этот сибирский регион туристов. "Если у нас в 2022 году было менее 400 тыс. туристов, то в этом году мы по итогам года переваливаем за 1 млн. И вообще мы находимся в тридцатке лучших туристических регионов, не имея моря и лыж, чисто за счет событийного туризма", - рассказал он.

Конкурс "Культурная столица года" начали проводить в 2023 году, ежегодно это звание будут присуждать одному из городов России. Принять участие в конкурсе могут инициативные команды, представляющие административные центры субъектов РФ и городские округа с населением не менее 200 тыс. человек. В 2026 году это звание получил Омске, в 2027 культурной столицей станет Челябинск.