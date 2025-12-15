В оперном фестивале в Красноярске примут участие артисты из шести стран

Мероприятие посетят 12 солистов и три дирижера из России, Южной Кореи, Казахстана, Азербайджана, Словакии и Италии

КРАСНОЯРСК, 15 декабря. /ТАСС/. Международный фестиваль оперного искусства "Парад звезд в оперном. Словцов" пройдет в Красноярске с 31 января по 29 марта 2026 года, выступят солисты и дирижеры из шести стран. Об этом сообщила ТАСС пресс-секретарь Красноярского театра оперы и балета имени Д. Хворостовского Мария Зырянова.

"В Красноярске пройдет Международный фестиваль "Парад звезд в оперном. Словцов". <...> Это яркое событие культурной весны, объединяющее мировых солистов и дирижеров на сцене одного из ведущих театров России. <…> В этом году будут солисты и дирижеры из шести стран", - сказала Зырянова.

По словам директора театра Светланы Гузий, за два месяца Красноярск посетят 12 солистов и 3 приглашенных дирижера из Южной Кореи, Казахстана, Азербайджана, Словакии, Италии, а также крупнейших российских театров - Большого театра, МАМТа им. К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко, "Геликон-оперы", НОВАТа и других. "Мы рады из года в год привозить в Сибирь целую плеяду звездных музыкантов со всего мира, чтобы наш зритель мог видеть и слышать разнообразие, а наши артисты могли получать новый опыт. Красноярцы давно оценили этот фестиваль - он не только открывает премьеры, но освежает новыми голосами текущий репертуар", - пояснила ТАСС Гузий.

В рамках фестиваля будут показаны оперные постановки, пройдут совместные концерты оперных исполнителей.

Петр Словцов (1886-1934) - русский певец, обладавший уникальным лирическим тенором. Он был создателем оперной труппы в Красноярске. Фестиваль имени Словцова проходит в Красноярске уже несколько лет.