В Поморье на выставке представят самовар для кофе, кружки-шутихи и ендовы

Экспозиция "Из пустого в порожнее" будет работать до середины июня 2026 года

Редакция сайта ТАСС

АРХАНГЕЛЬСК, 15 декабря. /ТАСС/. Старинные поморские самовары для кофе, кружки-шутихи, ендовы и другую посуду жителей севера XIX - начала XX веков представят на выставке "Из пустого в порожнее" в музее-заповеднике "Малые Корелы" под Архангельском, рассказала ТАСС заведующая научно-экспозиционным отделом музея Светлана Никитинская. В экспозиции покажут более 150 экспонатов, большинство из них - впервые.

"В экспозиции все связано с емкостями, посудой, утварью, которая предназначена для хранения и употребления напитков. Выставка расскажет нашим посетителям о культуре и традиции употребления напитков крестьянами русского севера на рубеже XIX-XX веков, это впервые будет представлено в рамках отдельного выставочного проекта. Мы покажем более 150 уникальных предметов", - сказала Никитинская.

В дореволюционные времена поморы пили воду, чай, квас, пиво, но не только. На побережье Белого моря был распространен особый способ приготовления кофе, его называют "кофе по-мезенски". Сейчас в Архангельской области активно возрождают этот напиток. В нем смешивали кофе, несколько пряностей и соль, и готовили его в специальном самоваре, он обычно был немного меньше, чем для чая, рассказала Никитинская.

"Архангельск - первый морской порт России, куда приходили корабли с Запада, и по этому пути сюда попал кофе и разные пряности. Соли в Поморье было вдоволь. И сложилась такая традиция: соединить кофе, "духи", под которыми подразумевались специи - корица, гвоздика, ваниль, - и соль. Странно, кажется, что добавляется в кофе соль, но на самом деле, как пишут специалисты, кто пробовал этот напиток, говорят, что он позволяет сгладить излишнюю терпкость и делает вкус кофе более гармоничным", - пояснила собеседница агентства. Есть рецепты кофе по-мезенски как с сахаром, так и без. Если сахар добавляли, то щедро - не меньше пяти кусочков.

Кроме самоваров для кофе, на выставке покажут и классические самовары для чая. Его поморы тоже стали пить одними из первых в России и добавляли в напиток самые разные дары леса: от брусники до морошки.

Редкая посуда

Значительную часть посуды на севере делали из дерева, даже такую, которая традиционно изготавливалась из металла. Редкий экспонат - деревянная ендова (низкий сосуд с носиком) из Каргопольского уезда середины XIX века. Причем она сделана из капа - очень жесткого нароста на дереве с хаотичным ростом волокон. "Кап - очень сложный для обработки материал. Мастеру нужно было очень хорошо постараться, чтобы вот эти стеночки были достаточно тонкие и получился носик", - пояснила собеседница агентства.

В экспозиции представлены бочонки, деревянные ведра, братыни, фляги для вина, в том числе из редкого для севера дуба, кофейники, кофеварки, ковши, и разнообразные чашки и чашечки. Ковши на север делали не только в виде классических утиц и коников, но и даже в виде курочек.

"Среди предметов необычной формы представлена кружка-шутиха. Забава такая в определенный период времени была очень модной, поэтому такая красивая зеленая чашечка у нас присутствует. Пить из нее невозможно, потому что по всему "тулову" находятся маленькие отверстия, и, когда человек начинает пить, он обливается. Такая вот кружка- шутиха", - добавила Никитинская.

В экспозиции представлены также рецепты северных напитков, которые сопровождаются инсталляциями. "Например, сбитень - он ассоциируется с теплом домашнего очага. И мы воссоздали обстановку деревенской избы: интерьер крестьянского дома, хозяйка у печи, и все, что необходимо для приготовления этого напитка", - отметила куратор выставки.

В проекте также представлены картины "наивных" северных живописцев. Выставка будет работать до середины июня 2026 года.