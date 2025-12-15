Во Владивостоке восстановят объект культурного наследия "Дом Лукьянова"

Сдача дома в эксплуатацию планируется в первом полугодии 2027 года

ВЛАДИВОСТОК, 15 декабря. /ТАСС/. Резидент свободного порта Владивосток ООО "Управляющая компания" восстановит объект культурного наследия регионального значения Дом Лукьянова, построенный в начале XX века. Об этом сообщили в пресс-службе корпорации Дальнего Востока и Арктики.

"По соглашению с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) объем инвестиций в проект превышает 10,6 млн рублей. После реставрации здание станет многофункциональным культурным центром, ориентированным на проведение выставок, лекций, творческих встреч и просветительских мероприятий", - рассказали в пресс-службе.

В пресс-службе отметили, что сдача объекта в эксплуатацию планируется в первом полугодии 2027 года.

Здание, расположенное по адресу улица Всеволода Сибирцева, 4, включено в реестр объектов культурного наследия как "Дом Лукьянова" 1918 года постройки. Общая площадь объекта составляет 180,9 кв. м. Дом выполнен в смешанной технике - кирпичный первый этаж и деревянный второй. Проект восстановления предусматривает реставрацию фасадов с воссозданием утраченных декоративных элементов, укрепление строительных конструкций, обновление инженерных коммуникаций и адаптацию интерьеров под выставочные и клубные функции с соблюдением всех охранных обязательств.