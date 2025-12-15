Церемония вручения премии "Звезда театрала". Видеотрансляция

Трансляция

В Государственном академическом театре имени Евгения Вахтангова в Москве проходит церемония вручения Международной премии зрительских симпатий "Звезда театрала".

"Звезда театрала" учреждена в 2008 году, это единственная российская награда в сфере театрального искусства, которая обладает статусом независимой премии зрительских симпатий. Ее лауреатов путем интернет-голосования определяет многотысячная зрительская аудитория по всему миру.

Награда победителям - фарфоровая статуэтка Мима.