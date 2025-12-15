В культурной столице РФ в Омске в 2026 году пройдет более 150 мероприятий

Председатель оргкомитета конкурса "Культурная столица года" Николай Новичков высказал уверенность, что город станет ориентиром по уровню мероприятий для последующих культурных столиц России

Редакция сайта ТАСС

ОМСК, 15 декабря. /ТАСС/. Более 150 крупных мероприятий пройдет в Омской области в рамках Года культурной столицы, которой в 2026 году выбран Омск. Об этом сообщил журналистам губернатор Виталий Хоценко.

"У нас был год подготовиться, работа велась в постоянном режиме по всем направлениям, и мы постарались наполнить программу, а в ней более 150 [якорных] мероприятий. Мы постарались охватить все возраста: и детей, и юношей, и взрослых. И охватить практически все виды искусства", - сказал Хоценко.

Депутат Госдумы Федерального Собрания РФ, председатель оргкомитета конкурса "Культурная столица года" Николай Новичков высказал уверенность, что Омск станет ориентиром по уровню мероприятий для последующих культурных столиц России. По его словам, для получения этого статуса жители должны быть уверены, что их регион - самый лучший, и не просто гордиться этим, а рассказывать об этом другим.

Мероприятия культурной столицы

Министр культуры Омской области Юрий Трофимов рассказал на оргкомитете по проведению в 2026 году мероприятий культурной столицы, что в театральной сфере пройдут международный фестиваль театр кукол "В гостях у Арлекина", всероссийские фестивали "Сотоварищи", "Литература", "Достоевский. Омск". Также в Омске состоятся церемонии вручения премии "Золотая маска" и награждения победителей премии "Музыкальное сердце театра".

В области академической музыки Омск примет фестиваль Новой музыки, Московский пасхальный фестиваль Валерия Гергиева и фестиваль "Владимир Спиваков приглашает…". В конце года планируется провести фестивали с участием Дениса Мацуева и Игоря Бутмана. Одним из самых масштабных и ожидаемых событий 2026 года станет 10-й фестиваль "Большой Симфонический парк" на открытом воздухе.

В Омске состоятся Федеральный Сабантуй, представляющий культурные традиции тюркских народов всей России, и масштабный праздник "День Крещения Руси".

В музейной сфере знаковыми мероприятиями станут "Ночь музеев в культурной столице", празднование 170-летия со дня рождения знаменитого художника Михаила Врубеля. Омск примет и Первый Всероссийский краеведческий форум, научный совет исторических и краеведческих музеев Российской Федерации. С полным списком мероприятий можно ознакомиться на сайте Министерства культуры Омской области.

В целом, по словам Трофимова, в план входит более тысячи мероприятий. Хоценко подчеркнул, что статус культурной столицы РФ - это событие не только для Омска, а для всего региона. "И мы поедем и в районы, и в районных сельских центрах будем обязательно организовывать события, чтобы каждый почувствовал, что культурная столица пришла в Омскую область", - подчеркнул глава региона.

Конкурс "Культурная столица года" начали проводить в 2023 году, ежегодно это звание будут присуждать одному из городов России. Принять участие в конкурсе могут инициативные команды, представляющие административные центры субъектов РФ и городские округа с населением не менее 200 тыс. человек. В 2026 году это звание получил Омск, в 2027 культурной столицей станет Челябинск.