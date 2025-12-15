Омская область получит 1 млрд рублей на модернизацию учреждений культуры

Регион считается одним из крупнейших культурных центров Сибири

ОМСК, 15 декабря. /ТАСС/. Омская область получит около 1 млрд рублей на модернизацию учреждений культуры с 2026 по 2028 годы. В 2026 году Омск выбран культурной столицей России. Об этом сообщила на заседании организационного комитета по проведению в Омской области мероприятий в рамках "Культурная столица 2026 года" заместитель министра культуры РФ Жанна Алексеева.

"В национальном проекте "Семья" мы уже предусмотрели на 2026-28 годы около 1 млрд рублей на модернизацию учреждений культуры Омской области. Все это важная работа, которая проходит сегодня совместно с Омской областью. Сохранение и развитие культурно исторического наследия России, ее духовных традиций - это залог самого существования нашей страны. Именно этой цели служит федеральный конкурс "Культурная столица года", - сказала Алексеева по ВКС.

Она подчеркнула, что Омская область традиционно считается одним из крупнейших культурных центров Сибири. "Здесь ежегодно проходят самые замечательные концерты, фестивали, выставки и масштабные культурные мероприятия, и мы знаем, что Омская область в целом ведет большую работу по развитию культуры", - рассказала замминистра. Только благодаря нацпроекту "Культура" в регионе были модернизированы и оснащены 300 сельских домов культуры, капитально отремонтированы и реконструированы 67 муниципальных ДК, 44 детские школы искусств, 5 музеев, создано 17 модельных библиотек и 5 виртуальных концертных залов, приобретено 24 автоклуба.

В программу мероприятий года культурной столицы в Омске входит около 1 тыс. мероприятий, включая 150 событий федерального масштаба. По словам губернатора Виталия Хоценко, ими будут охвачены не только сам Омск, но и все сельские районы.

Конкурс "Культурная столица года" начали проводить в 2023 году, ежегодно это звание будут присуждать одному из городов России. Принять участие в конкурсе могут инициативные команды, представляющие административные центры субъектов РФ и городские округа с населением не менее 200 тыс. человек. В 2026 году это звание получил Омске, в 2027 культурной столицей станет Челябинск.