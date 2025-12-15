Третьяковка готовит четыре новых проекта в Калининграде и Самаре

Здание филиала галереи также строят и во Владивостоке

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Государственная Третьяковская галерея представит в 2026 году представит две выставки в Калининграде, посвященные авангарду XX века и классике русского искусства, и два проекта в Самаре - о Волге и космосе. Об этом в интервью ТАСС сообщила генеральный директор галереи Елена Проничева.

"В Калининграде, где сейчас идет выставка "Пять веков русского искусства", которую посетили уже более 180 тысяч человек, в следующем году откроется долгосрочный выставочный проект "Классика русского искусства из коллекции Третьяковской галереи", который станет продолжением выставки "Пять веков русского искусства". Вторым проектом станет "Точка и линия на плоскости", которая покажет жителям области произведениями мастеров русского авангарда второй половины 20 века: Казимира Малевича, Василия Кандинского, Владимира Татлина и многих других", - рассказала Проничева.

Она отметила, что филиале Третьяковской галереи в Самаре в этом году с огромным успехом прошла выставка "Коллекционер Иван Морозов: от Ван Гога до авангарда", а сейчас работает экспозиция "Детство. Мечты". В следующем году будут открыты два выставочных проекта: "Состояние потока. Волга в русском искусстве" и "Воображаемый космос". Говоря о Владивостоке, она сообщила, что пока здание филиала еще строится, Третьяковская галерея представлена в городе общественным пространством, в котором с 2022 года проходят лекции и интерактивные выставки. По ее словам, в 2025 году их посетили около 10 тыс. человек.