Любимова поздравила Омск со званием культурной столицы России

В концертном зале Омской филармонии состоялся праздничный концерт

ОМСК, 15 декабря. /ТАСС/. Концерт по случаю объявления Омска культурной столицей России в 2026 году состоялся в концертном зале Омской филармонии, передает корреспондент ТАСС. Видеопоздравление жителям города направила министр культуры России Ольга Любимова.

"Поздравляю Омск со вступлением в статус культурной столицы России, - подчеркнула она. - Это важное событие для города, которое отмечается насыщенной творческой жизнью и уважением к культурному наследию. Здесь проходят фестивали, которые вызывают неизменное внимание публики и подтверждают значимую роль Омска в культурной жизни нашей страны. Одним из ярких событий следующего года станет церемония вручения национальной театральной премии "Золотая маска". В городе соберутся деятели театра со всей страны. Статус культурной столицы России открывает новые возможности для сибирских талантов, а также расширяет горизонты для жителей и гостей региона".

Праздничный концерт открылся песней Егора Летова и группы "Гражданская оборона". Председатель оргкомитета конкурса "Культурная столица года" депутат Николай Новичков отметил, что в Омске "все идет по плану", а статус культурной столицы - это заслуженная оценка и серьезный толчок для развития.

Среди основных мероприятий культурной столицы, которые пройдут в Омске, - этап гран-при России по фигурному катанию, международные соревнования по художественной гимнастике имени двукратной олимпийской чемпионки Евгении Канаевой, фестиваль "Музыкальное сердце театра". "У нас будет много различных мероприятий на местном, региональном, федеральном и международном уровнях", - резюмировал губернатор Виталий Хоценко.

Как отметил заместитель полпреда президента РФ в СФО Олег Денисенко, важным мероприятием культурной столицы станет открытие выставочного проекта Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина и музейно-выставочного центра "Росизо" "Импрессионисты в Сибири". Экспозиция откроется 15 декабря в Омском областном музее изобразительных искусств имени М. А. Врубеля, а затем отправится в тур по музеям Новосибирска, Кемерово, Абакана, Красноярска и Иркутска, который завершится в конце 2026 года. Жителям Сибири покажут работы Гюстава Курбе, Альфреда Сислея, Поля Сезанна и Анри Матисса.

Конкурс "Культурная столица года" начали проводить в 2023 году; ежегодно это звание будут присуждать одному из городов России. Принять участие в конкурсе могут инициативные команды, представляющие административные центры субъектов РФ и городские округа с населением не менее 200 тыс. человек. В 2026 году это звание получил Омск, в 2027 культурной столицей станет Челябинск.

