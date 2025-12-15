Умерла народная артистка России Ирина Андрианова

Ей было 76 лет

Редакция сайта ТАСС

ТВЕРЬ, 15 декабря. /ТАСС/. Народная артистка России, актриса Тверского драмтеатра Ирина Андрианова умерла на 77-м году жизни. Об этом сообщили в понедельник в группе театра "Вконтакте".

"Утром 15 декабря после тяжелой болезни ушла из жизни народная артистка России, актриса Тверского академического театра драмы Ирина Андрианова (19.10.1949 - 15.12.2025). Коллектив театра глубоко скорбит и выражает соболезнования родным и близким, поклонникам таланта Ирины Васильевны Андриановой. Низкий поклон! Вечная память!" - говорится в сообщении. О дате и месте прощания с народной артисткой России будет сообщено дополнительно.

Как сообщается на сайте министерства культуры Тверской области, Андрианова родилась в городе Люберцы Московской области 19 октября 1949 года, окончила актерский факультет ГИТИС им. А.В. Луначарского (1971 год). Работала в Ульяновском и Таллинском драматических театрах (1971-1974 годы), с 1974 года - в Тверском театре драмы.