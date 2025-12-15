Умер заслуженный артист РФ Алибек Хупсергенов

Ему было 69 лет

Алибек Хупсергенов © Официальный Telegram-канал Министерства культуры Кабардино-Балкарской Республики

НАЛЬЧИК, 15 декабря. /ТАСС/. Заслуженный артист РФ, один из ведущих вокалистов Музыкального театра Кабардино-Балкарии Алибек Хупсергенов умер на 70-м году жизни, сообщили в региональном министерстве культуры.

"Культура Кабардино-Балкарии понесла тяжелую утрату: на 70-м году ушел из жизни один из ведущих артистов-вокалистов Государственного музыкального театра КБР, заслуженный артист РФ Алибек Хупсергенов. <…> Уход Алибека Хамидовича - огромная потеря для театральной и музыкальной культуры Кабардино-Балкарии, невосполнимая утрата не только для его близких, но и для каждого из нас. Хупсергенов принадлежал к плеяде талантливых людей, которые служили высокому искусству всем сердцем", - говорится в сообщении ведомства.

Алибек Хупсергенов родился в селении Заюково в 1956 году. После школы работал учителем музыки. Окончил нальчикское музыкальное училище, затем Воронежскую государственную консерваторию. В 1984 году пришел в труппу Государственного музыкального театра КБР и стал одним из его ведущих солистов.

За годы работы на сцене родного театра артист исполнил ряд значимых оперных партий и ролей в музыкальных спектаклях. Также он был известен как собиратель вокального наследия мировой музыкальной классики.

"Являясь солистом театра адыгской песни "Бжамий", Хупсергенов внес большой вклад в сохранение и пропаганду народных песен. В его исполнении они приобрели новые краски и пользовались неизменной любовью у слушателей не только родной республики, но и далеко за ее пределами", - добавили в Минкультуры КБР.