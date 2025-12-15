В Омске стартовал проект Пушкинского музея "Импрессионисты в Сибири"

Экспозиция включает 30 картин

© Анастасия Аврамчик/ ТАСС

ОМСК, 15 декабря. /ТАСС/. Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина совместно с музейно-выставочным центром "Росизо" открыл в Омском областном музее изобразительных искусств имени М. А. Врубеля выставочный проект "Импрессионисты в Сибири", передает корреспондент ТАСС. После пребывания в Омске коллекция импрессионистов Пушкинского музея по два месяца будет экспонироваться в музеях Новосибирска, Кемерова, Абакана, Красноярска и Иркутска.

"Очень символично, что именно в день открытия культурной столицы - 2026 в Омске мы открываем выставку французских импрессионистов. И символично, что нашу культуру на Западе запрещают, меняют спектакли по Чехову, убирают музыку Чайковского, но мы ничего не отменяем, потому что мы с культурой не боремся, культуру познаем", - сказал губернатор области Виталий Хоценко во время торжественного открытия. Директор ГМИИ имени А.С. Пушкина Ольга Галактионова назвала выставку "беспрецедентным проектом". "В России такого еще не было. Никогда импрессионисты не выезжали так надолго и так далеко из Пушкинского музея и в таком количестве. <…> Отмечу, что многие работы сняты с нашей постоянной экспозиции", - сказала она.

© Анастасия Аврамчик/ ТАСС

Экспозиция, включающая 30 картин таких художников, как Гюстав Курбе, Альфред Сислей, Поль Сезанн и Анри Матисс, раскрывает историю импрессионизма в трех разделах: "Предыстория импрессионизма", "Импрессионизм и его время" и "Уроки импрессионизма". Зритель познакомится с шедеврами Пушкинского музея от "Утра в Венеции" Камиля Коро до "Булонского леса" Анри Матисса - демонстрирующих различные этапы становления художественного течения: его предысторию и переход к пленэрной живописи, расцвет и влияние на искусство художников следующих поколений. Само направление зародилось во Франции в конце XIX века и распространилось по миру. Представители импрессионизма старались запечатлеть реальный мир в его изменчивости. Путешествие работ по городам продлится до 20 декабря 2026 года.

Директор Омского областного музея изобразительных искусств имени М. А. Врубеля Фарида Буреева, в свою очередь, отметила, что последний проект Пушкинского музея в Омске состоялся в 2013 году. "Сегодня мы становимся свидетелями триумфального возвращения Пушкинского музея в Сибирь. Я бесконечно благодарна за отвагу и решимость музея, который вернулся к нам с таким крупным проектом", - дополнила она. Буреева обратила внимание, что колоссальную часть работы над проектом провел музейно-выставочный центр "Росизо". "Для нас подобный опыт межмузейного общения дорогого стоит", - сказала она.

"Росизо" разработал концепцию выставочного цикла и принял участие в организации маршрута, создании архитектуры выставок и графического дизайна. "Для нас с Ольгой Николаевной [Галактионовой] было большой честью принять этот вызов и впервые представить такое собрание импрессионистов в этом регионе. Мы старались сделать это максимально ответственно, не потеряв ни в коем случае качество экспозиции и обеспечив равный уровень для всех городов-участников", - сказал гендиректор "Росизо" Иван Лыкошин.

Культурная столица

Выставочный проект "Импрессионисты в Сибири" открыл серию мероприятий Музея имени М. А. Врубеля 2026 года. Среди основных мероприятий, которые пройдут в Омске, - церемония вручения театральной премии "Золотая маска", этап гран-при России по фигурному катанию, международные соревнования по художественной гимнастике имени двукратной олимпийской чемпионки Евгении Канаевой, а также фестиваль "Музыкальное сердце театра".

Проект поддержали Министерство культуры РФ и аппарат полпреда президента РФ в СФО. "Эта выставка стала возможной благодаря усилиям полпредства Сибирского федерального округа, в частности заместителя полномочного представителя президента РФ в Сибирском федеральном округе Олега Денисенко. Это большая инициатива, которая нам очень симпатична и важна", - сказала Галактионова. Денисенко, в свою очередь, резюмировал, что выставка стала "подарком омичам", и отметил необходимость такого сотрудничества.