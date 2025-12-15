В Москве наградили лауреатов премии "Звезда театрала"

Награды раздали в 20 номинациях

Редакция сайта ТАСС

© Мария Барановская/ ТАСС

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Церемония награждения международной премией зрительских симпатий "Звезда театрала" прошла в понедельник в театре имени Вахтангова в Москве. Лучшим спектаклем объявлен "Солнце Ландау" Анатолия Шульева, лучшим режиссером - Роман Габриа, передает корреспондент ТАСС.

В этом году награды раздали в 20 номинациях. "В голосовании приняло участие рекордное число зрителей - 187 173 человека. Это довольно много. Стран, правда, меньше стало - [в голосовании приняло участие] более 60 стран. В основном голосование из России, на втором месте - США, потом Таиланд, Сербия и так далее".

Лучшие спектакли

Лучшим спектаклем большой формы, по мнению зрителей - участников голосования на международной театральной премии зрительских симпатий "Звезда театрала", стала постановка "Солнце Ландау" режиссера Анатолия Шульева в Театре имени Вахтангова. Награду в номинации "Лучший спектакль. Малая форма" получил "Обломов" режиссера Андрея Прикотенко в Александринском театре. Лучшим музыкальным спектаклем стал "Вертинский" Нины Чусовой в Navigator Records. "Багдадский вор и черная магия" Егора Перегудова в Театре имени Маяковского зрители назвали лучшим спектаклем для детей и юношества. Лучшим режиссером признали Романа Габриа за постановку "Театральный роман", которую показали в Театре имени Ленсовета. Победу в номинации "Лучшее художественное оформление спектакля" одержала постановка "Усадьба Ланиных" режиссера Максима Обрезкова в РАМТ.

Актеры и актрисы

Лучшими актерами зрители назвали артистов театра и кино Лидию Вележеву за роль Кручининой в спектакле "Без вины виноватые" в Малом театре, а также Павла Попова, воплотившего Льва Ландау в постановке "Солнце Ландау". В категории "Лучшая женская роль. Музыкальный спектакль" победила Николина Калиберда с образом Оленьки в спектакле "Душечка" в Театре "У Никитских ворот", в этой же категории, но среди актеров лучшим был признан Иван Ожогин за роль Сергея Зиновьева в "Хищниках" в Театре музыкальной комедии.

Екатерина Короткова за постановку "Ежик в тумане" в Театр РОСТА победила в номинации "Лучшая женская роль. Спектакль для детей и юношества". Среди артистов в этой же номинации победу одержал Константин Бобков, сыгравший в постановке "Простодурсен. Великий театр" в Театре "Практика". В категории "Лучшая роль театральной актрисы и актера в кино" победу одержали Анна Якунина за сериал "Склифосовский" и Антон Хабаров, воплотивший в одноименном сериале Казанову.

Другие номинации

Лучшим директором театра был признан Владимир Витько, который руководит Омским драматическим театром "Галерка". Рязанский театр драмы стал лучшим региональным театром по версии премии в этом году, а Русский театр драмы им. Айтматова в Киргизии - лучшим русским театром за рубежом.

В номинации "Лучший социальный проект в театре" победу одержал благотворительный культурно-просветительский проект в Малом театре "Логотеатр". Также в этом году в рамках премии награды раздали в двух специальных номинациях: "Лучший проект, посвященный 80-летию Победы" - в ней победили постановки "Нашествие" режиссера Владимира Кузнецова в Театре им. Моссовета и "Эшелон" Александра Коршунова в Театре "Сфера" и "Специальная номинация: лучший театральный фестиваль" - "Театральный бульвар", его проводил департамент культуры города Москвы.

О премии

"Звезда театрала" учреждена в 2008 году, это единственная российская награда в сфере театрального искусства, которая обладает статусом независимой премии зрительских симпатий. Ее лауреатов путем интернет-голосования определяет самое массовое жюри - многотысячная зрительская аудитория по всему миру. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

ТАСС является генеральным информационным партнером премии.