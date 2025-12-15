Водолазкин представил фрагмент нового романа на встрече в Noodome

Речь о книге "Последнее дело Майора Чистова"

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Писатель Евгений Водолазкин представил фрагмент нового романа "Последнее дело Майора Чистова" на встрече "Как чувствовать текст в век клипового мышления: разговор о литературе и технологиях" в Noodome, передает корреспондент ТАСС. По словам писателя, он искал "советское, детективное название" для нового романа.

"Повествователь этого романа является старшим лейтенантом. Он оформляет протоколы и делает это очень художественно. Это отчасти ненадежный рассказчик, но он [в этом моменте романа] высказывает несколько мыслей о литературе", - сказал Водолазкин перед чтением фрагмента.

Как ранее сообщил ТАСС сам автор, роман находится на финальной стадии написания. Название "Последнее дело майора Чистова" является рабочим. По словам Водолазкина, по форме произведение представляет собой детектив, а также является попыткой "привить к дичку жанровой литературы нечто совсем иное". Дата выхода произведения не разглашается.

Один из самых знаменитых романов автора "Авиатор" был издан в 2016 году, а в 2025 году - экранизирован режиссером Егором Кончаловским. За это произведение писатель получил премию "Большая книга". Водолазкин - прозаик, филолог, специалист по древнерусской литературе, автор романов-бестселлеров "Лавр" и "Чагин". Его произведения переведены на 36 иностранных языков.