Мариинка отметит день рождения Родиона Щедрина специальной памятной программой

Произведения композитора будут звучать на основных сценах театра

Редакция сайта ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 декабря. /ТАСС/. Мариинский театр отметит день рождения народного артиста СССР Родиона Щедрина специальной памятной программой из его произведений. Они будут звучать с полудня на всех основных сценах театра, сообщили в пресс-службе.

В 2025 году события 16 декабря впервые будут посвящены памяти композитора. Кроме того, День Родиона Щедрина в Мариинском станет завершающим аккордом грандиозного музыкального фестиваля - приношения "Майя и Родион", который проводится в Санкт-Петербурге и Москве с 20 ноября.

"В 12:00 на исторической сцене будет представлен балет "Кармен-сюита" Бизе - Щедрина. Главные партии исполнят Екатерина Кондаурова, Эван Капитен, Роман Беляков, Наиль Еникеев и Мария Чернявская. Дирижер - Арсений Шупляков. В 19:30 зрители увидят балет "Конек-горбунок". В главных партиях выступят Александр Сергеев, Виктория Терешкина, Максим Изместьев, Константин Зверев, Дмитрий Пыхачов, Мария Буланова, Антон Осетров и Евгений Дерябин. Дирижер - Владислав Карклин. На новой сцене в этот день будет представлена опера "Мертвые души" в постановке режиссера Василия Бархатова и художника Зиновия Марголина, а в Концертном зале - опера "Не только любовь" в постановке режиссера Александра Кузина и художника Александра Орлова. Дирижер - Заурбек Гугкаев", - представили программу в пресс-службе.

В последние годы жизни композитора Мариинский стал настоящим домом Щедрина. Здесь поставлены все его оперы, почти все балеты, регулярно звучат хоровые, симфонические и камерные сочинения, многие из которых были впервые исполнены именно в Мариинском. Композитор участвовал в репетициях своих произведений, посещал премьеры. За годы совместной творческой работы с Родионом Константиновичем в Мариинском появились свои щедринские артисты - певцы, танцовщики и музыканты, которые как никто другой "слышат" музыку Щедрина и с особой творческой отдачей воплощают ее на сцене.

Маэстро Валерий Гергиев выступит 19 декабря с концертом памяти композитора на ХХV Международном зимнем фестивале "Площадь Искусств". Под его управлением в Большом зале Филармонии прозвучит русская литургия Щедрина для хора а капелла "Запечатленный ангел" по Николаю Лескову.