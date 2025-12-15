В Дагестане прошел вечер в честь 90-летия композитора Чалаева

Мероприятие состоялось в зале Русского драматического театра в Махачкале

МАХАЧКАЛА, 16 декабря. /ТАСС/. Торжественный вечер, посвященный 90-летнему юбилею советского и российского композитора Ширвани Чалаева, прошел в зале Русского драматического театра в Махачкале. Об этом ТАСС сообщили в Министерстве культуры Дагестана.

"В большом зале Русского драматического театра состоялся торжественный вечер, посвященный 90-летнему юбилею советского и российского композитора Ширвани Чалаева. В концерте приняли участие коллективы и артисты Дагестанской филармонии, хор и симфонический оркестр Дагестанского театра оперы и балета при поддержке дагестанского отделения Союза композиторов России. Дагестанские артисты исполнили произведения Чалаева - прозвучали песни, инструментальные, хоровые композиции композитора", - сказал собеседник агентства.

Композитор из высокогорного села

Чалаев родился в 1936 году в высокогорном дагестанском селении Хосрех. Выпускник Московской государственной консерватории Чалаев был автором гимна Дагестана, опер, балетов, симфоний, музыки к кинофильмам и театральным постановкам, а также множества инструментальных концертов для фортепиано, скрипки, виолончели, альта.

Он вошел в историю отечественной музыки как автор нескольких вокальных циклов на стихи Пушкина, Гамзатова, Есенина, Блока и других поэтов России.

Произведения Чалаева входили в репертуар Валерия Гергиева, хоров Владимира Минина и Клавдия Птицы. Сочинения композитора исполняются и ставятся в Москве и Санкт-Петербурге, в городах и аулах Северного Кавказа, в Париже и Милане, Лиссабоне и Лондоне. Мировой славой пользуются "Лакские песни" Чалаева из антологии песен народов Дагестана.