В Театре Моссовета прошла премьера спектакля Кончаловского "Макбет"

За музыкальное оформление постановки отвечает заслуженный деятель искусств РФ Александр Чевский

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Премьера постановки народного артиста РСФСР Андрея Кончаловского "Макбет" (перевод Бориса Пастернака) состоялась на Основной сцене Государственного академического театра имени Моссовета, передает корреспондент ТАСС. В основе спектакля - одноименная трагедия английского драматурга Уильяма Шекспира.

"В случае с Шекспиром самым сложным для нас было оставаться соразмерными. Есть авторы, которые требуют определенных усилий, чтобы эту соразмерность соблюдать, чтобы дать ощущения объема. Какую пьесу Шекспира мы бы ни играли, в первую очередь должны играть Шекспира, автора-гиганта, должны охватить размер его размышлений, его уровень", - отметил во время предпоказа "Макбета" режиссер.

Кончаловский добавил, что если команде спектакля удалось добиться поставленной цели, то зритель сможет почувствовать дыхание самого Шекспира. "Свои пьесы он писал в тавернах, выпив бутылку кислого французского вина. И мы постарались отнестись к Шекспиру так, как будто он сидит с нами в зале и попивает из кружки вино. Надеемся, - говорит народный артист, - что иногда он будет [одобрительно] кивать нам головой".

Вместе с Кончаловским над созданием постановки "Макбет" работают художник Сергей Австриевских, художник по костюмам Тамара Эшба, художник по свету Нарек Туманян, хореограф Рамуне Ходоркайте. За музыкальное оформление отвечает заведующий музыкальной частью театра заслуженный деятель искусств РФ Александр Чевский, за постановку фехтовальных сцен - Виктор и Олег Мазуренко, за сценографию - сам режиссер.

Макбет на Кавказе

Одноименная трагедия была написана Уильямом Шекспиром в начале XVII века: в центре сюжета - история предводителя королевского войска Макбета. Подогреваемый лестными предсказаниями ведьм, искушаемый призывами жены, в жажде власти он переступает черту и убивает шотландского короля, занимая место на троне. Впоследствии Макбет лишает жизни и других героев, которые могут пошатнуть его положение. В роли Макбета - Евгений Ткачук, его жену играет заслуженная артистка РФ Юлия Высоцкая.

"В нашем спектакле присутствуют кавказские мотивы - собственно, действия разворачиваются на Кавказе. Такой была изначальная задумка. В "Макбете" есть и кровная месть, и взаимоотношения с какими-то внутренними, потайными желаниями. Стоит сказать, что то, что писал Шекспир, - про дела давно минувших дней. И в таком контексте, мне кажется, Кавказ все эти сырые эмоции помогает обнажить и освежить", - поделилась в беседе с журналистами Высоцкая.

О работе над спектаклем рассказал Евгений Ткачук. "Первые репетиции начались год назад - в декабре. Шли они с перерывами на полтора-два месяца. Играть Макбета, - признается актер, - никогда не было моей мечтой. Более того, на первых репетициях я протестовал, просил взять другой материал. Но со временем, конечно, почувствовал специфику, погрузился в глубину этого шекспировского текста".

Под занавес

"Макбет" стал второй частью анонсированного Кончаловским триптиха: в 2022 году им был поставлен спектакль "Укрощения строптивой", завершить триптих планируется "Бурей", обе работы - по одноименным пьесам Уильяма Шекспира. Премьера "Макбета" прошла с аншлагом. Ближайшие показы постановки состоятся 16 декабря, 20 января, 7 и 8 февраля.