В Вене прошла премьера полной версии "Мистерии-буфф"

Показ состоялся в камерном театре Pygmalion

Редакция сайта ТАСС

ВЕНА, 16 декабря. /Корр. ТАСС Максим Черевик/. Премьерный показ полной версии спектакля по "Мистерии-буфф" Владимира Маяковского прошел с аншлагом в венском камерном театре Pygmalion. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

Осенью режиссер Гейрун Тино представил сокращенную версию пьесы в рамках фестиваля русского авангарда, организованного театром при поддержке российско-австрийского форума общественности "Сочинский диалог".

Двухактный спектакль на немецком языке посвящен размышлениям о судьбах российской революции 1917 года. "Центральная идея постановки состоит в том, что самое благое начинание может разбиться о несовершенства природы человека", - поделился с корреспондентом ТАСС ведущий артист театра Филипп Каплан.

"Маяковский - уникальная фигура в истории мирового искусства, представитель позднего футуризма. В живописи у русских футуристов было много предтеч, например, итальянцы. Однако в литературе до Маяковского не было ничего подобного", - отметил худрук театра Тино.

"Меня интересует, откуда взялась эта принципиально новая нота в творчестве Маяковского. Скорее всего, он просто уловил дух времени. Без русского авангарда европейское искусство было бы совсем иным. На Западе принято увязывать авангард с французскими деятелями культуры. Однако именно русские первыми пошли по этому пути", - указал режиссер.