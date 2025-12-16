Талызина рассказала, что готовилась к роли Мальвины более полугода

Актриса также отметила, что не стремилась утяжелять образ социальными трактовками

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Актриса Анастасия Талызина начала подготовку к роли Мальвины в фильме "Буратино" более чем за шесть месяцев до начала съемок, уделив особое внимание поиску собственного образа персонажа. Об этом она рассказала в беседе с ТАСС.

"Я общалась с режиссером много. У нас было много репетиций, встреч. Мы все находились в поиске и привносили [в фильм] свои идеи. У нас было достаточное время на подготовку - больше, чем полгода", - сказала она. По словам актрисы, значительной частью работы стал грим, на который ежедневно уходило около двух часов. "Грим занимал точно два часа. Он был основательным и отнимал много времени", - отметила Талызина.

Актриса подчеркнула, что сознательно отказалась пересматривать предыдущие экранизации сказки, чтобы не опираться на уже существующие трактовки образа. "Я решила не подсматривать у соседа, а сделать по-новому, по-своему. Не смотрела, чтобы лишний раз не переживать", - пояснила она.

Говоря о работе на съемочной площадке, она отметила теплую атмосферу и сплоченность коллектива. По ее словам, дружеские отношения между актерами, возникшие во время съемок, отразились и в самом фильме. Актриса также подчеркнула, что не стремилась утяжелять образ Мальвины социальными трактовками. "Мне не хочется рассматривать Мальвину в разрезе социальных аспектов. Для меня это прежде всего сказочный, легкий персонаж, и я не хотела утяжелять образ дополнительными смыслами. При этом сам фильм, безусловно, многослоен и дает зрителю пищу для размышлений. Но нам было важно сохранить ощущение волшебства и не пугать зрителя сложными формулировками. Все-таки мы снимали волшебное кино, сказку, рассчитанную и на маленького, и на взрослого зрителя", - сказала Талызина.

По ее мнению, после просмотра картины зритель должен выйти из зала "с чистым, наполненным, добрым сердцем", а сама история оставит ощущение светлой и искренней сказки для всей семьи.

О фильме

Производством картины занимались кинокомпании "Водород" и Art Pictures Studio, "Национальная медиа группа", Art Pictures Distribution при поддержке Фонда кино. Сказка "Буратино" снята по мотивам книги Алексея Толстого "Золотой ключик, или приключения Буратино". Режиссером картины стал Игорь Волошин. Фильм выйдет в широкий кинопрокат 1 января 2026 года.