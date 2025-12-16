Квартет Игоря Бутмана выступит в конце декабря в Таиланде

На концертах в Таиланде солист Квартета Олег Аккуратов исполнит две мелодии, написанные королем Таиланда Рамой IХ

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Квартет народного артиста РФ Игоря Бутмана и трубач Вадим Эйленкриг с проектом Eilenkrig Crew станут хедлайнерами проекта "Российский джаз в Таиланде", который пройдет с 20 по 27 декабря. Об этом сообщил ТАСС Бутман, отметив, что на концертах прозвучат две мелодии, написанные королем Таиланда Рамой IX, который правил страной 70 лет и был известным джазовым музыкантом-любителем.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе артиста, в последние дни уходящего года состоится проект "Российский джаз в Таиланде", "который станет символом дружбы этих двух стран". Хедлайнерами проекта выступят Квартет народного артиста России саксофониста Игоря Бутмана, а также трубач Вадим Эйленкриг. Серия концертов откроется 20 декабря в Парке искусства и культуры "Мэй-Фа-Луанг" в городе Чианграй - здесь выступит Вадим Эйленкриг со своим проектом Eilenkrig Crew. Затем пройдут два концерта Квартета Игоря Бутмана: 24 декабря прославленный коллектив выступит в Christmas Jazz Night Bluport в Хуахине, а 27 декабря - в Arlang Ballroom на Пхукете.

Бутман неоднократно выступал в Таиланде и отмечал, что слушатели здесь очень хорошо воспринимают джазовое искусство. На концертах в Таиланде солист Квартета Игоря Бутмана Олег Аккуратов исполнит две мелодии, написанные королем Таиланда Рамой IХ. Монарх, правивший страной 70 лет, вошел в историю и как выдающийся джазовый музыкант-любитель, чьи произведения ценятся знатоками по всему миру. Именно благодаря нему жители страны прекрасно знакомы с этой музыкой.

"Зимние гастроли в Таиланде стали для нашего коллектива доброй традицией. В этом году программа российского джаза в королевстве расширяется: к нам присоединится замечательный трубач Вадим Эйленкриг со своим ансамблем. Мы всегда готовим для тайской публики особые сюрпризы - наш пианист и вокалист Олег Аккуратов по традиции исполнит несколько композиций на тайском языке. Мы искренне благодарны за неизменно теплый и радушный прием, который оказывают российскому джазу жители Таиланда. Этот культурный обмен взаимный: мы с большой радостью приглашаем тайских музыкантов в Россию. Яркий пример - выступление прекрасного коллектива Solar System из Чианграя на нашем Московском джазовом фестивале и TJF на Санкт-Петербургском джазовом фестивале в этом году. Культурный диалог очень важен. Мы высоко ценим поддержку наших тайских коллег - это невероятно доброжелательные и ответственные профессионалы. Их любовь к нашей музыке и прекрасное отношение дают нам особую энергию и вдохновение", - поделился народный артист России.