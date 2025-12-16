В Красноярском крае пройдет фестиваль этномузыки "Мир Сибири"

Заявочная кампания мероприятия стартует 15 января,

Редакция сайта ТАСС

КРАСНОЯРСК, 16 декабря. /ТАСС/. Один из крупнейших фестивалей России - международный фестиваль этнической музыки и ремесел "Мир Сибири" пройдет на юге Красноярского края в поселке Шушинское с 9 по 12 июля 2026 года. Заявочная кампания фестиваля стартует 15 января, сообщили ТАСС в оргкомитете фестиваля.

"Названы даты проведения фестиваля "Мир Сибири" в 2026 году. Международный фестиваль этнической музыки и ремесел пройдет с 9 по 12 июля. Один из крупнейших этнофестивалей страны в 22-й раз развернется под открытым небом в поселке Шушенское Красноярского края. Заявочная кампания на мастеровой и этномузыкальный конкурсы стартует 15 января. Тогда же можно будет подать заявку на внеконкурсное участие (мастер-классы, лекции, выступления)", - сообщили организаторы.

Прием заявок для участия в ярмарке, которая проходит в дни фестиваля, начнется с 1 апреля.

О фестивале

Первый "Мир Сибири", до 2012 года носивший название "Саянское кольцо", прошел в 2003 году. Фестиваль включен в нацпроект "Культура" и удостоился патроната ЮНЕСКО. В 2025 году фестиваль собрал на своих площадках более 80 тыс. гостей. Его посетило около 1,5 тыс. исполнителей этнической музыки и танцев, представителей коренных народов, мастеров декоративно-прикладного творчества, а также ремесленников и предпринимателей из России, Белоруссии, Узбекистана, Алжира, Армении, Грузии, Китая, Кубы, Сербии и Франции. Учредитель "Мира Сибири" Министерство культуры Красноярского края.