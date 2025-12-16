Путин поздравил Светлану Дружинину с юбилеем

Президент назвал народную артистку России выдающимся мастером

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поздравил народную артистку России Светлану Дружинину с юбилеем. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

"Вы по праву принадлежите к плеяде выдающихся мастеров и созидателей, для которых творчество стало истинным призванием, определило профессиональный и жизненный путь. Страницы вашей биографии отмечены яркими актерскими и режиссерскими работами, ставшими подлинной классикой отечественного киноискусства. А главное - через годы вам удалось пронести молодость души и щедрость таланта, удивительное обаяние и доброжелательность", - говорится в сообщении.

Президент отметил блистательное и вдохновенное дарование артистки и пожелал ей и ее семье здоровья, успехов и благополучия.

Первой полнометражной кинокартиной Дружининой стала экранизация романа Вениамина Каверина "Исполнение желаний" (1973). Она также сняла фильмы "Солнце, снова солнце!", "Сватовство гусара", "Дульсинея Тобосская", "Принцесса цирка". Но ее наиболее известные режиссерские работы - фильмы о гардемаринах. Во всех них она также выступила в качестве сценариста. Первая часть, "Гардемарины, вперед!" (по роману Нины Соротокиной "Трое из Навигацкой школы"), была закончена в 1987 г. Далее последовали продолжения - "Виват, гардемарины!" (1991) и "Гардемарины - III" (1992). В 2023 г. вышли фильмы "Гардемарины 1787. Мир" и "Гардемарины 1787. Война".