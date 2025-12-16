Стартовали съемки копродукции России, Казахстана и Белоруссии "Почтальон Победы"

Режиссером картины выступает Айнур Аскаров

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Съемки международного художественного фильма "Почтальон Победы" стартовали в рамках совместного кинопроекта Казахстана, России и Белоруссии, сообщили ТАСС пресс-служба проекта. Картина приурочена к 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне и выйдет на экраны в 2026 году.

"Стартовали съемки международного фильма "Почтальон Победы" - масштабного евразийского проекта, объединяющего Казахстан, Россию и Беларусь в стремлении сохранить память о подвиге советского народа. Премьера картины запланирована к 81-й годовщине Великой Победы. Память о духовных корнях и человеческих судьбах, стоящих за страшными событиями того времени, легла в основу сюжетной линии и темы, объединяющей десятки лет поколения и народы", - говорится в сообщении.

Режиссером картины выступает Айнур Аскаров, генеральным продюсером и идейным вдохновителем - Айдар Баталов. В основе сценария - история 18-летнего почтальона, оказавшегося на передовой и совершающего подвиг по зову сердца. Главную роль исполняет казахстанский актер Алихан Нуржауов.

Аскаров подчеркнул, что работа над картиной изначально строилась вокруг стремления не столько реконструировать историческую эпоху, сколько прочувствовать пространство, где происходили реальные события. "Здесь каждый лес, каждая тропа, каждое болото помнят шаги солдат и дыхание войны. Мы снимаем не просто фильм о прошлом - мы пытаемся услышать его голос и передать его сегодняшнему зрителю", - сказал он.

Как отметили в пресс-службе, съемки проходят на территории Белоруссии в местах, где в годы войны велись боевые действия и действовали партизанские отряды. В фильме задействованы актеры из трех стран, включая Юлию Лазовскую, Василия Копейкина и Константина Адаева. Проект создается кинокомпаниями из Казахстана Sezar Group и Centurion Film при участии партнеров из России и Белоруссии. В пресс-службе добавили, что это первый за 35 лет полнометражный проект, реализуемый в формате трехстороннего евразийского кинопроизводства.

