Умер директор музея-заповедника "Спасское-Лутовиново" Сергей Ступин

Ему было 60 лет

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Директор музея-заповедника "Спасское-Лутовиново" им. И. С. Тургенева Сергей Ступин умер в возрасте 60 лет, сообщили в сообществе Министерства культуры РФ "ВКонтакте".

"С прискорбием сообщаем о кончине директора музея-заповедника "Спасское-Лутовиново" Сергея Афанасьевича Ступина. Ушел из жизни яркий, неравнодушный человек, искренне и глубоко преданный своему делу. Его энергия, широта взглядов и подлинная любовь к искусству находили живой отклик у коллег и единомышленников", - говорится в сообщении.

Ступин возглавлял музей с 7 октября 2019 года. По словам коллег, он смог "придать ему новое дыхание, превратив это уникальное место в важный центр культурной жизни".

Родился Ступин в Орле в 1965 году, в 1988 окончил Рязанский медицинский институт им. И. П. Павлова. Он начал работать в гастроэнтерологическом отделении орловской больницы имени Н. А. Семашко, а к 1995 году сменил направление своей профессиональной деятельности и возглавил телекомпанию "Орелинформ". В марте 2011 года он был избран в Орловский городской Совет народных депутатов. 31 января 2012 года Ступин стал мэром Орла и одновременно занял пост председателя горсовета.

"Его уход - тяжелая и невосполнимая утрата для музейного сообщества. Выражаем искренние соболезнования родным и близким. Светлая память", - заключили в Минкультуры.