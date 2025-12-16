Детский спектакль театра Вахтангова впервые покажут в уральском поселке

Столичный театр привезет в Черноисточинск спектакль "Сказка о попе и о работнике его Балде" в 2026 году

НОВОСИБИРСК, 16 декабря. /ТАСС/. Государственный академический театр имени Евгения Вахтангова летом 2026 года впервые поедет на гастроли в уральский поселок Черноисточинск с населением около 3,5 тыс. человек. Столичный театр привезет детский спектакль по произведению Пушкина, сообщил в пресс-центре ТАСС директор театра Игорь Крок.

"Мы приедем в это село летом и привезем спектакль "Сказка о попе и о работнике его Балде". <...> В этом есть такой вызов для нас, в этом есть понимание миссии театра. Мы понимаем, что это будет наша благотворительность, но мы считаем это важным и обязательно это сделаем", - сказал он, добавив, что в спектакле заняты два актера и пять музыкантов, что позволяет организовать такие выездные показы.

Решение о поездке было принято после V юбилейного Вахтанговского фестиваля театральных менеджеров в Москве, отметил Крок. Одним из представленных проектов стал сельский театр в Черноисточинске, который развивает местная энтузиастка с участием детей. По словам Крока, эта инициатива настолько впечатлила руководство, что театр учредил специальный приз для проекта и пообещал приехать летом с гастрольным спектаклем.

Кроме того, в 2026 году театр впервые выступит в Дубае и снова отправится в Китай. Поездка в Дубай состоится в январе - переговоры с партнерами велись в течение двух лет. В середине года запланированы гастроли в Китае, где во время предыдущих выступлений в Пекине и Шанхае особенной популярностью пользовался спектакль "Евгений Онегин". По словам Крока, уже в январе в Москву приедет постоянный продюсер одного из китайских культурных учреждений с командой, чтобы посмотреть премьерные спектакли театра и отобрать их для показа в Китае.

Наряду с зарубежными поездками, театр планирует активно гастролировать по России. "Мы ощущаем себя российским театром и обязаны ездить по всей нашей стране, причем не только в города-миллионники. У нас запланированы Мурманск, Благовещенск, Воронеж и много других городов", - заключил директор театра.