Проект нижегородских арт-резиденций будет продолжен в 2026 году

Всего за три года программы в ней приняли участие 11 арт-резиденций

Редакция сайта ТАСС

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 декабря. /ТАСС/. Программа арт-резиденций в Нижегородской области в 2026 году снова будет международной и получит качественное развитие за счет более активной работы с местным сообществом. Об этом сообщил замгубернатора региона Олег Беркович.

"Изначально мы планировали запустить программу на три года, но со временем увидели, что проекту надо и дальше развиваться, поэтому в 2026 году нас ждет четвертый сезон. Мы не будем увеличивать количество арт-резиденций, но планируем активнее работать с местными креативными сообществами и организациями, а также продолжим привлекать зарубежных авторов", - сказал он.

Программа арт-резиденции - один из флагманских проектов региона, направленный на развитие креативных индустрий, арт-сообщества и художественной сцены страны, отметила замдиректора АНО "Центр 800" Татьяна Иродой. "В 2025 году программа насчитывала десять резиденций - это около трети всех действующих резиденций в России. На данном этапе мы не намерены расти количественно, а хочется расти качественно - для этого есть все условия. Кроме этого, программа продолжит развивать инклюзивное направление и направление дизайна. Мы видим в этом большой потенциал и ценность", - сказала она.

На открытые конкурсы резиденций трех сезонов было получено более 1 300 заявок от представителей креативных индустрий со всей России: от Архангельска до Владивостока, а также из Турции, Сенегала, Мексики. За три года работы программа приняла 75 креативных профессионалов из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Омска, Казани, Воронежа, Самары, Волгограда, Томска, Калуги, Нижнего Новгорода, Тюмени, а также из Мексики и Сенегала. Работая над своими проектами, резиденты провели в Нижегородской области более 2,3 тыс. дней.

Мода и музей

В 2025 году программа насчитывала десять резиденций: галерея 9Б, студия "Тихая", галерея Futuro, ЦСИ "Терминал А", арт-резиденция "Выкса", Центр театрального мастерства (ЦТМ), православная арт-резиденция. Впервые были организованы открытая резиденция - для художников с ментальными особенностями и опытом жизни в закрытых учреждениях, модная резиденция на базе Нижполиграфа - для дизайнеров одежды и музейная резиденция на базе НГХМ - работа художников и исследователей с коллекцией музея.

"До этого сезона мы поддерживали программу арт-резиденций как внешний партнер: некоторые из участников программы предыдущих лет обращались к нам за консультативной помощью в момент исследовательской части своих проектов, остальные приходили как посетители на выставки. В этом году мы впервые принимали резидентов, к нам приезжали куратор, арт-критик, искусствовед Сергей Хачатуров и художник Егор Кошелев. Для нас это был абсолютно точно новый формат взаимодействия с коллегами, для музея такая открытость в работе дается непросто, но мы благодарны возможности получить опыт внешнего взгляда на коллекцию и очень довольны результатом", - поделился итогами работы резиденции директор НГХМ Роман Жукарин.

Основательница галереи Futuro Анастасия Панова подчеркнула, что формат арт-резиденций позволяет оказывать поддержку художникам и исследователям, благодаря ему появились большие проекты, например, недавно открывшаяся выставка фотографа и художницы Полины Рукавичкиной в московском Музее Вадима Сидура. А в третьем сезоне арт-группа NONSNS устроила "реверсивную" резиденцию на базе мастерской Futuro Air, пригласив в нее координатора проекта Влада Шалаева в качестве художника. "Для Futuro опыт резиденций позволил по-новому взглянуть на миссию галереи: расширить ее географию, стать смелее. Так в прошлом году мы поддержали Даниила Антропова, он основал "домашнюю" резиденцию в китайском городе Цзиньдэчжень, где мы готовы принимать наших общих друзей: керамистов и художников, тех, кто хотел бы поработать с фарфором, исследовать культуру Китая или просто погостить у Дани", - сказала Панова.

Результаты резиденций

За три года программы было проведено более 150 публичных мероприятий: лекций, мастер-классов, презентаций, экскурсий, аукционов, ярмарок, дискуссий. Мероприятия посетили более 2 тыс. человек.

"Мы рады быть частью уникальной программы арт-резиденций Нижегородской области. За прошедшие три сезона залы Арсенала стали площадкой для проведения нескольких значимых событий программы. С момента своего появления миссия Арсенала заключалась в создании пространства художественной коммуникации для развития человека, общества и территории. А теперь поддержка креативных индустрий и современной художественной среды стали приоритетным направлением для развития всего региона. Мы будем рады поучаствовать в ней своими проектами в будущем", - сообщил заведующий Волго-Вятским филиалом ГМИИ им. А. С. Пушкина (Арсенал) Александр Комаров.

Результаты всех трех сезонов программы были представлены на федеральном уровне летом 2025 года в рамках специального стенда на 13-й Международной ярмарке современного искусства Cosmoscow в Москве. В экспозицию стенда вошли работы 31 резидента программы из разных городов России - Москвы, Екатеринбурга, Санкт-Петербурга, Волгограда, Нижнего Новгорода, а также из Сенегала. По словам организаторов, большой интерес к стенду был проявлен как и среди профессионального сообщества, так и среди зрителей, интересующихся современным искусством и программами поддержки художников в регионах.

О проекте

