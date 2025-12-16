Амфитеатр и сцену обустроят на территории открывшегося в Алексине Дома-музея Щедриных

Валерий Гергиев передал в дар музею личные вещи композитора

Редакция сайта ТАСС

© Правительство Тульской области

ТУЛА, 16 декабря. /ТАСС/. Первый в России Дом-музей Щедриных, посвященный семье, жизни и творчеству Родиона Щедрина, открыли к 93-й годовщине со дня рождения композитора на его малой родине в городе Алексине Тульской области. Весной территорию музея планируют благоустроить, создать там амфитеатр и сцену, сообщил губернатор Дмитрий Миляев в ходе торжественной церемонии.

"Важно, что Родион Константинович Щедрин благословил создание этого музея, причем он подчеркивал, что это не музей Родиона Щедрина, а именно Дом-музей семьи Щедриных, то есть история большой семьи в небольшом музее. <...> Экспозиция музея будет развиваться, расширяться, дополняться. Весной запланировано благоустройство прилегающей территории - здесь будет обустроен амфитеатр, сцена. Уверен, впереди музей ждет интересная жизнь", - приводит пресс-служба облправительства слова Миляева.

Он поблагодарил народного артиста РФ Валерия Гергиева и помощника президента РФ, секретаря Госсовета РФ Алексея Дюмина за поддержку проекта. В приветственном адресе Дюмина отмечено, что открытие музея - большое, значимое событие для всей России, важный вклад в сохранение отечественной культуры, ее лучших достижений для современников и потомков. Видеообращение направила также министр культуры РФ Ольга Любимова, по ее словам, этот музей дает уникальную возможность ощутить атмосферу эпохи, когда рождался талант выдающегося мастера русской музыки, его творчество будет служить источником вдохновения для молодых музыкантов, исследователей и для всех, кто неравнодушен к искусству.

Гергиев передал в дар музею личные вещи композитора - картины, книги, фотографии и рассказал о создании музея, многолетней дружбе с Родионом Щедриным и его супругой, балериной Майей Плисецкой. "Многие великие композиторы родились не в крупных городах, а в таких небольших городах, как Алексин. Туляки гордятся своими знаменитыми земляками. Открытие Дома-музея Щедриных - очередной повод для гордости", - подчеркнул Гергиев, добавив, что в 2026 году в Тульской области планируется провести масштабный фестиваль "Гений места", посвященный творчеству Щедрина.

В Дом-музее представлена выставка подлинных предметов Родина Щедрина и Майи Плисецкой из коллекции Бахрушинского театрального музея. Среди них - костюм-тройка, часы из змеевика, перьевая ручка, а также удостоверения, награды и редкие рукописи, среди которых письма и нотные записи. Особое место занимают веер Майи Плисецкой для партии Китри в балете "Дон Кихот" и балетные туфли 1970-х годов.

О музее

О планах по созданию музея в феврале 2024 года на совместной пресс-конференции рассказали на тот момент занимавший должность губернатора Тульской области Алексей Дюмин и генеральный директор Большого театра, художественный руководитель - директор Мариинского театра Валерий Гергиев. Фонд Гергиева выкупил родовой дом композитора в Алексине, в котором жила его семья, и где он часто гостил в детские годы. Правительство Тульской области обеспечило проведение реконструкции, воссоздания исторического облика здания по архивным снимкам. Проект осуществлялся под контролем губернатора Дмитрия Миляева.

Экспозиция разделена на четыре зала, первый знакомит с биографией Щедрина, его детством, второй посвящен непосредственно дому, в котором он провел детство. Третий зал посвящен семье композитора и ее влиянию на культурное развитие Алексина, экспозиция в четвертом зале рассказывает о творческом наследии Щедрина и Плисецкой, их вкладе в отечественную и мировую культуру. В музее применяются мультимедийные технологии, реализованные при поддержке Министерства культуры РФ в рамках федерального проекта "Семья и инфраструктура культуры" национального проекта "Семья".