Концертный тур победителей конкурса Алисы Гицба начнется с Новосибирска

Концерты под названием "Мелодии любви" пройдут 6 февраля в Новосибирской государственной филармонии и 8 февраля в Красноярской краевой филармонии

НОВОСИБИРСК, 16 декабря. /ТАСС/. Концертный тур победителей IV Международного конкурса-лаборатории Алисы Гицба "Музыка без границ и расстояний" начнется с Новосибирска и Красноярска 6 и 8 февраля. На сцену выйдут лауреаты 2025 года, а также народная артистка Абхазии, заслуженная артистка РФ, солистка театра "Геликон-опера" и другие, сообщили организаторы конкурса.

Международный конкурс-лаборатория Гицба - это ежегодное событие для вокалистов академического направления и концертмейстеров. В 2025 году очные прослушивания прошли в Москве и Сухуме с 12 по 22 октября, собрав более 200 заявок из 8 стран. По итогам конкурса лауреатами в трех основных номинациях стали 18 исполнителей. В текущем году география и масштаб проекта значительно расширились: были введены новые номинации, повышен возрастной ценз до 45 лет. Партнеры предоставили 17 специальных призов, среди которых - дебюты в оперных театрах, участие в концертных программах.

"Концерты под названием "Мелодии любви" пройдут 6 февраля в Камерном зале Новосибирской государственной филармонии и 8 февраля в Малом зале Красноярской краевой филармонии. В программе: арии, дуэты и сцены из опер, а также романсы русских и западноевропейских композиторов", - говорится в сообщении. В концертах примут участие Александр Широков (фортепиано), Юлия Герасимова (сопрано), Юрий Фельдшеров (баритон), Анна Котенева (фортепиано), Эрнест Сулейманов (тенор), Наталья Линючева (сопрано).

В программе второго этапа планируется проведение концертов и мастер-классов в Белгороде, Москве, Пицунде, Нижнем Новгороде и других городах. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и правительства Республики Абхазия. ТАСС - генеральный информационный партнер конкурса.