В Москве в Музее Музыки открылась выставка о "Бременских музыкантах"

Посетители смогут узнают секреты создания известных песен, написать письма авторам мультфильма, сфотографироваться с героями и спеть в "Избушке разбойников"

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Выставка "Мы к вам заехали на час…", посвященная истории анимационных фильмов "Бременские музыканты" (1969) и "По следам бременских музыкантов" (1973), открылась в Российском национальном музее музыки в Москве, передает корреспондент ТАСС. Она будет работать для посетителей с 16 декабря 2025 по 15 марта 2026 года

"Не случайно мы открыли в конце уходящего года выставку, которая посвящена не только знаменитому мультфильму, но еще и знаменитому композитору, имя которого стало известно всем, в каждой семье", - сказал генеральный директор музея Михаил Брызгалов, отметив, что первый советский мультипликационный мюзикл стал классикой отечественной анимации и неотъемлемой частью культурного наследия нашей страны.

На открытии выступил оркестр Школы Табакова, исполнив музыку из картины. На выставке представлены костюмы из игрового фильма "Бременские музыканты" (2023), рабочие материалы к мультфильмам из собрания Государственного центрального музея кино, музыкальные инструменты и предметы интерьера из фондов Музея музыки, а также подлинные вещи композитора Геннадия Гладкова и предметы из личной коллекции Инессы Ковалевской.

Отмечается, что посетители смогут узнают секреты создания известных песен, написать письма создателям мультфильма, сфотографироваться с героями и спеть в "Избушке разбойников".

