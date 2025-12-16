В Москве прошел гала-концерт к 110-летию со дня рождения Георгия Свиридова

Режиссером выступления стал заслуженный работник культуры России Илья Ильин

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Гала-концерт "Георгий Свиридов. Любовь святая", посвященный 110-летию композитора, прошел в театре "Геликон-опера", передает корреспондент ТАСС. На сцене была исполнена "Патетическая оратория" Свиридова, требующая участия хора в составе 200 человек.

"Ровно 110 лет назад, 16 декабря, в самом центре России, в Курской губернии родился композитор, философ, мыслитель, провидец Георгий Васильевич Свиридов. Пожалуй, он дал самое точное определение земли, откуда мы родом: "Россия - страна простора, страна песни, страна минора, страна Христа". И музыка его такая же просторная и безбрежная, такая же искренняя и напевная, щемящая и нежная, в своем величии она божественна прекрасна. Свиридов вне времени, он с народом России навечно", - сказал перед началом концерта ведущий.

Режиссером выступления стал заслуженный работник культуры России Илья Ильин, за дирижерским пультом - Артем Давыдов. На сцене выступили служенный артист России Дмитрий Скориков, народная артистка России Лариса Костюк, хор и симфонический оркестр театра "Геликон-опера" и Большой сводный хор Менделеевского хорового конгресса под управлением маэстро Бориса Тараканова, в который входят семь различных коллективов.

Также прозвучали другие произведения автора, среди которых "Время, вперед!", "Метель" и "Любовь святая". Организаторы отметили, что масштаб гала-концерта можно сравнить по масштабу и "мощности" с личностью самого композитора.