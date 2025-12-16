В Москве прошло благотворительное мероприятие "Театральное долголетие"

Событие было приурочено к 150-летию Союза театральных деятелей России

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Торжественное благотворительное мероприятие "Театральное долголетие" прошло в Театре на Страстном в рамках празднования 150-летия Союза театральных деятелей России (СТД), передает корреспондент ТАСС. Вечер стал частью одноименного цикла разноформатных мероприятий Союза, направленного на чествование ветеранов сцены.

В программу вошло театрализованное представление студентов Института современного искусства - обучающихся 4-го актерского курса "Певчие дрозды" народной артистки РФ Ольги Дроздовой и народного артиста РФ Дмитрия Певцова. Молодые артисты показали спектакль "Актриса", посвященный подвигу работников Ленинградского театра музыкальной комедии в период блокады города. Постановка ранее была удостоена премии "Серебряный витязь".

Как отметил в беседе с ТАСС Певцов, спектакль обращается к уникальному культурному явлению военного времени. "Спектакль [является] посвящением подвигу сотрудников Ленинградского театра музыкальной комедии, который работал почти все 30 месяцев блокады. Он выпускал премьеры, спектакли шли с неизменным аншлагом - люди в 5 утра вставали в очередь, чтобы купить билет. Билет с рук можно было обменять на дневную пайку хлеба - 125 грамм для служащих. Это совершенно уникальное культурное событие, которое невозможно ни в какой другой стране, я совершенно в этом убежден", - сказал Певцов.

Он добавил, что драматургической основой спектакля послужили воспоминания актера Анатолия Королькевича, а также сюжет фильма "Актриса" 1942 года. Автором текста, режиссером-постановщиком и сценографом выступила Ольга Дроздова.

СТД продолжит цикл "Театральное долголетие" в 2026 году и объединит ряд мероприятий, направленных на чествование ветеранов сцены, в рамках официальной программы празднования 150-летия организации. Информация о следующих этапах будет объявлена дополнительно.