Музей Победы открыл выставку о подвигах на фронте и в тылу Великой Отечественной войны

Экспозиция объединит победителей и финалистов Всероссийского конкурса школьных музеев исторической памяти "Память жива" и музей столичной школы № 950

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Выставочной проект "Хранители времени" о героях Великой Отечественной войны, среди которых педагоги, ушедшие на фронт, и труженики тыла от Москвы до заполярной Воркуты, открылся в Музее Победы на Поклонной горе в Москве. Свои раритеты представили образовательные организации Москвы, Санкт-Петербурга, Новгородской и Свердловской областей, Коми и Татарстана, Ханты-Мансийского автономного округа, сообщили ТАСС в пресс-службе музея.

"Временная экспозиция объединит победителей и финалистов Всероссийского конкурса школьных музеев исторической памяти "Память жива" и музей московской школы № 950. Школы - партнеры Музея Победы создали выставку, которая переплела истории подвигов на фронте и в тылу, отдельных семей и всей страны", - поделилась директор Детского центра Музея Победы, почетный работник сферы образования Российской Федерации Елена Слесаренко.

Посетители увидят документы и награды учителей-фронтовиков из Свердловской области, вещи рабочих, создававших танки Т-34, а также узнают о трудовых подвигах жителей Воркуты. В одной из витрин будет представлено обращение юной чертежницы Ванды Барсуковой, призвавшей девушек работать в шахтах.

Отдельный раздел расскажет о детях из Ленинграда, находившихся в эвакуации, и трагедии на станции Лычково 18 июля 1941 года, когда бомбардировщик уничтожил два вагона и паровоз, унеся жизни 41 человека, включая 28 детей. В экспозиции будут выставлены детские игрушки с места трагедии и письмо с фронта советского бойца Григория Михайлова, датированное 31 июля 1943 года и адресованное сыну.

Часть выставки посвящена 150-й Идрицко-Берлинской стрелковой дивизии, участвовавшей в штурме Рейхстага. Среди экспонатов - рукописный альбом, карта-схема штурма и фотографии героев события.

Экспозиция создана участниками программы "Школьный музей Победы": школой № 409 Пушкинского района Санкт-Петербурга, гимназией № 179 - центром образования города Казани, лычковской средней школой Новгородской области, гимназией № 18 города Нижний Тагил, школой № 1494 города Москвы, дворцом творчества детей и молодежи города Воркуты, лицеем № 2 города Нижневартовска, школой № 950 города Москвы. Посетить выставку в Музее Победы можно до 11 января.

