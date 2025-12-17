Помощница Винокура опровергла слухи о завершении его карьеры

Народный артист РСФСР находится на гастролях, отметила Александра Кудина

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Народный артист РСФСР юморист Владимир Винокур находится на гастролях. Слухи о завершении его карьеры недостоверны, заявила в беседе с ТАСС его помощница Александра Кудина.

Ранее Telegram-канал Mash распространил информацию о том, что Винокур якобы завершил карьеру ведущего из-за последствий разрыва сухожилия.

"У Владимира Натановича все в порядке. Сейчас он находится на гастролях. Все замечательно. Никакой карьеры он, естественно, не завершал. Продолжает работать, выступать", - сказала собеседница агентства.

О народном артисте

Винокур родился в 1948 году в Курске. В школьные годы участвовал в художественной самодеятельности, пел в хоре Курского дворца пионеров. В студенческие годы выступал с вокальными номерами в Московском цирке на Цветном бульваре, в 1975-1976 годах выступал в составе вокально-инструментального ансамбля "Самоцветы". В 1977-м начал сольную карьеру в качестве артиста Московского государственного концертного объединения (Москонцерт).

Основное место в его сценическом творчестве занимал пародийный жанр. В своих номерах он копировал голоса Муслима Магомаева, Льва Лещенко, Геннадия Хазанова, Карела Готта и других. В 1989 году создал и возглавил в качестве художественного руководителя Московский театр пародий (впоследствии Государственный театр пародий под руководством Винокура, в 2020 году присоединен к "Росконцерту").