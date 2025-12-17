Variety: The Rolling Stones отменила планы на европейское турне в 2026 году

По информации The Sun, решение об отмене планирования тура принято по инициативе гитариста группы Кита Ричардса

НЬЮ-ЙОРК, 17 декабря. /ТАСС/. Участники британской рок-группы The Rolling Stones Мик Джаггер, Кит Ричардс и Ронни Вуд отклонили возможность выступлений в странах Европы в 2026 году. Об этом сообщил журнал Variety.

"Ранее в этом году группа тоже хотела организовать турне, но это также не произошло. Такое тяжело для фанатов, но The [Rolling] Stones вернутся на сцену, когда будут к этому готовы", - заявил представитель группы.

По информации британской газеты The Sun, решение об отмене планирования тура на 2026 год было принято по инициативе гитариста группы Кита Ричардса.

Группа The Rolling Stones, образованная в 1962 году, долгое время соперничала по популярности с The Beatles и считается одним из самых успешных коллективов в истории рок-музыки. 21 песня ансамбля входила в первую десятку хит-парадов Великобритании, причем 8 из них поднимались на вершину чартов.