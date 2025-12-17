В издательстве АСТ выходит двухтомник Александра Цыпкина

В нем собраны лучшие произведения писателя за 10 лет

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Двухтомник писателя и сценариста Александра Цыпкина "Старый добрый Цыпкин" выходит в издательстве "АСТ". В нем собраны лучшие произведения автора за 10 лет, сообщили ТАСС в издательстве.

"Недавно зашел к бабушке и сказал, что у меня выходит собрание сочинений. Опустил слово "намек" для пущей важности. Она немедленно спросила, сколько томов. Я, конечно, не ожидал такой подставы, но ответил честно - два. Она взглянула на книжные шкафы в ее комнате. Ну а там, как вы понимаете, Пушкин со своими бесчисленными томами. Посмотрела на меня, еще раз на них и сказала: "Ну, у тебя, кстати, еще есть время". Я не стал говорить, что Пушкину было 37. И она не стала говорить. Потому что бабушка, она меня любит любым", - поделился он.

Тома построены по географическому принципу. В первом читатель знакомится с историями, созданными в Санкт-Петербурге, а во втором - в Москве. Как сообщили в издательстве, общий тираж произведений автора уже превышает 500 тысяч экземпляров, а его работы активно экранизируются (например, сериалы "Беспринципные", "Министерство всего хорошего", "Что делать женщине, если…"). Пьесы Цыпкина можно встретить на ведущих театральных площадках страны, таких как МХТ и "Современник" ("Жил. Был. Дом", "Интуиция").

"Чехов, Зощенко, Ильф и Петров - на этом все. В России очень плохо продаются тексты, где много иронии. Еще хуже продается малая форма. Теперь представьте наглость автора, который приходит в редакцию именно с таким. Это не отказ, это двойной отказ, не читая. Чтобы довести ситуацию до окончательной неизбежности автор отдает рукопись главному редактору, то есть человеку, у которого вообще нет времени на чтение неизвестных авторов. Автора зовут Александр Цыпкин. Внезапно мы сейчас издаем его собрание сочинений - вот уже первый том, а скоро и второй, и добрались до цифры в 500 тыс. экземпляров. И я знаю точно. В этих 500 тыс., которые уверенно растут, есть что-то, что не просчитать, но то, что полюбили читатели", - отметил главный редактор редакции "Астрель СПб" Александр Прокопович.

Цыпкин дебютировал в российской литературе в 2015 году, начав свою писательскую карьеру всего лишь десять лет назад. Он стал публиковать свои лирико-хулиганские рассказы в социальных сетях. Его первая книга, сборник рассказов "Женщины непреклонного возраста", стала бестселлером и заняла первое место в годовом рейтинге популярности сервиса MyBook в категории "Проза". Кроме того, он является автором литературно-театрального фестиваля "БеспринцЫпные чтения", где рассказы как известных, так и начинающих российских авторов читают на сцене известные актеры страны, такие как Константин Хабенский, Анна Михалкова, Сергей Гармаш, Виктория Исакова и Гоша Куценко.

"Спасибо большое издательству АСТ, что 10 лет назад они недосмотрели и пустили меня в мир российской литературы. Раз через 10 лет они собрались на выпуск собрания сочинений, значит, раскаиваться в содеянном они не хотят. И за это им тоже спасибо", - заключил Цыпкин.