Выставка современных нижегородских художников открылась в Парке Горького

В проект вошли художники Илья Барабин, Тимофей Маляров, Иван Ксеор, Алексей Мазанов, Соня Погудина и другие

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Выставка современных нижегородских художников "Гул", которая исследует образ Нижнего Новгорода как исторического места встреч и обмена, открылась 17 декабря в Парке Горького в Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе парка.

"Писатель, чье имя носит центральный парк, - один из известных уроженцев Нижнего Новгорода. Это его родина, место становления и источник вдохновения для его произведений, а сам город носил имя "Горький" с 1932 по 1990 годы. Выставка переосмысляет нижегородскую ярмарку как метафору художественной сцены города", - рассказали в пресс-службе.

На выставке представлены более 120 работ: здесь сочетаются крупноформатная живопись, серия акварелей, авторская керамика, коллажи и мозаика. "Это позволяет устроить "ярмарочную" кураторскую композицию, где значение вещи создается в ее соседстве с другими экспонатами", - пояснили в пресс-службе. В проект вошли художники, которые в последние годы активно формировали художественный ландшафт Нижнего: их работы экспонировались в региональных и московских выставках, они системно представляют новые форматы и сюжеты: Илья Барабин, Тимофей Маляров, Иван Ксеор, Алексей Мазанов, Соня Погудина и другие.

Так, керамические панно и объекты из серий "Из огня" и "Открой глаза" Сони Погудиной вносят материальную "тяжесть" и древнюю текстуру, которая контрастирует с плоскостью коллажа и живописи. А полотна Ильи Балабина с театральными названиями "В поисках удачи", "Борьба позитива…" задают драматический, иногда ироничный тон. "Художники представляют разнообразные интонации Нижнего - от лирической интимности до грубого карнавального абсурда", - добавили в пресс-службе. Выставка будет работать до конца января.